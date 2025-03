Kombissiri : Les FDS, VDP, VADS et la population en communion lors de la rupture du jeûne

Kombissiri, 28 mars 2025 (AIB) – Dans la soirée du jeudi 27 mars 2025, les FDS, VDP, VADS et la population de différentes confessions religieuses de la ville de Kombissiri se sont réunis pour la rupture collective du jeûne. Ce partage de repas, initié par la direction provinciale de la police nationale du Bazèga, vise à renforcer la cohésion entre les FDS et la population.

Les différentes forces de défense et de sécurité (FDS), à savoir la police, la gendarmerie, les agents des eaux et forêts, les VDP (Volontaires pour la défense de la patrie), les VADS (Volontaires adjoints de sécurité) et les populations de Kombissiri, ont observé en communion la rupture du jeûne dans la soirée du jeudi 27 mars 2025.

Cette rupture collective, présidée par le Haut-commissaire de la province du Bazèga, Madame Téné Justine Kientega/Ilboudo, s’est déroulée dans l’enceinte de la direction provinciale de la police nationale du Bazèga, en présence des autorités administratives et coutumières.

Selon Saidou Ouoba, commissaire principal de police et directeur provincial de la police nationale du Bazèga, l’objectif de cette initiative est de regrouper les frères d’armes de la province, toutes confessions religieuses confondues, et les populations autour d’un plat commun en ce mois béni de jeûne musulman et de carême catholique, dans le but de renforcer davantage la cohésion sociale.

Madame Téné Justine Kientega/Ilboudo a salué l’organisation de cet événement, qui permet de renforcer la fraternité, la collaboration entre les FDS et la cohésion sociale avec la population.

Cette rupture collective de jeûne a été marquée par un partage de repas, des prières et des bénédictions pour le vivre-ensemble, la sécurité et la paix au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

TPT/ata