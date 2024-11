Kombissiri : L’abbé Albert Zoéwendpaoré Ouédraogo installé curé de la paroisse Saint Joseph Artisan

Kombissiri, 19 novembre 2024 (AIB)-Le nouveau curé de la paroisse Saint Joseph Artisan de Kombissiri, l’abbé Albert Zoéwendpaoré Ouédraogo, a été officiellement installé dans ses fonctions le dimanche 17 novembre 2024 à Kombissiri, dans la province du Bazèga. La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreux fidèles, de religieux et religieuses, ainsi que d’une vingtaine de prêtres.

Nommé le 1er septembre 2024 par Monseigneur Prosper Kontiébo, archevêque métropolitain de Ouagadougou, l’abbé Albert Zoéwendpaoré Ouédraogo a pris service lors d’une célébration eucharistique présidée par l’abbé Jacques Émilien Sidibé, vicaire général et délégué de Monseigneur Prosper Kontiébo.

Le rituel d’installation a été marqué par la remise symbolique de la Bible, de la clé de l’église et du tampon de la paroisse au nouveau curé.

Selon le vicaire général, ces objets représentent la mission d’enseigner et de servir le peuple de Dieu comme un bon pasteur.

En acceptant ses nouvelles fonctions, l’abbé Albert Zoéwendpaoré Ouédraogo a prêté serment, s’engageant à administrer avec diligence et souci pastoral les biens ecclésiastiques de la paroisse, conformément au droit canonique, aux normes particulières et aux coutumes légitimes de l’archidiocèse de Ouagadougou.

Il s’engage également à agir avec honnêteté, loyauté et impartialité dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par le droit canonique.

Les paroissiens, exprimant leur joie, ont accueilli leur nouveau curé par des acclamations et des chants d’action de grâce.

La cérémonie d’installation a également rassemblé plusieurs délégations de religieux, religieuses et fidèles issus de différentes paroisses.

Pour rappel, la paroisse Saint Joseph Artisan de Kombissiri célébrera ses 60 ans de création en 2026.

Agence d’information du Burkina

