Burkina : Les internautes appelés à la vigilance sur les réseaux sociaux face aux contenus trompeurs

Ouagadougou, 2 avril 2025 (AIB)- La Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC) a invité les internautes à faire preuve de vigilance face aux contenus trompeurs qui circulent depuis quelques temps sur les réseaux sociaux visant à manipuler l’opinion publique burkinabè, a-t-on appris mercredi, à travers une note sur la page Facebook de l’institution.

« Depuis quelques temps, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC), à travers son service de veille technologique et d’assistance technique, a constaté une vaste campagne de désinformation visant à manipuler l’opinion publique burkinabè », renseigne le communiqué de l’institution.

La BCLCC précise que des individus malintentionnés exploitent des outils de sources ouvertes pour créer et diffuser de faux contenus, imitant des publications provenant de profils ou de pages officielles, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales.

L’institution soutient également que ces individus collectent d’abord des informations sur les profils ou pages ciblés et qu’à partir de ces données, ils génèrent des publications en utilisant le nom et la photo de profil ou le logo de la page concernée.

« Le contenu de ces posts est rédigé selon des objectifs malveillants. En outre, ces outils permettent de simuler un grand nombre de likes, de commentaires et de partages, donnant ainsi l’apparence d’un post authentique », poursuit-elle.

L’institution révèle que ces faux contenus sont ensuite téléchargés et largement diffusés via des groupes WhatsApp, ainsi que des profils et pages Facebook, souvent via des avatars créés à cet effet.

La BCLCC exhorte les internautes à adopter les comportements cyber prudents en se référant systématiquement aux pages officielles des institutions ou personnalités concernées afin de vérifier la véracité des publications et d’éviter de relayer ces posts pour limiter leur propagation.

Elle sollicite par conséquent aux internautes de signaler immédiatement tout contenu suspect à la plateforme concernée ou via la plateforme de signalement Alerte BCLCC, accessible en ligne via alerte.bclcc.gov.bf, ou en version mobile sur le Play Store, AppGallery de Huawei, et l’Apple Store.

Pour la BCLCC, elle reste fermement engagée dans la lutte contre la désinformation sous toutes ses formes au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

