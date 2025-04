Décès du pape François : un pontificat au service de la paix et du dialogue

Ouagadougou, 22 avril 2025(AIB)-Le 266e souverain pontife de l’Église catholique est décédé le 21 avril 2025, dans sa 88e année. Il aura marqué le monde par son style pastoral distinctif, sa promotion du dialogue interreligieux, son engagement en faveur de la justice et de la paix, ainsi que par des réformes audacieuses, parfois controversées.

Coriace et déterminé, le premier pape issu du continent américain a poursuivi sa mission avec ténacité, malgré une santé déclinante depuis trois ans.

Fidèle à son engagement de servir l’Église jusqu’au bout, il s’est offert un bain de foule et a reçu en audience le vice-président des États-Unis, le jour même de Pâques, à quelques heures seulement de sa mort. Et ce, alors qu’il se remettait encore d’une pneumonie ayant touché ses deux poumons.

De ses débuts à la fin de sa vie, le pape François s’est illustré comme un leader proche des fidèles, soutenant des clubs de football, lavant les pieds de migrants, en rupture avec certaines traditions de la Curie romaine.

Ses douze années de pontificat l’ont mené aux quatre coins du monde, des pays en guerre aux sociétés prospères, pour délivrer un message de paix et de réconfort. Il a notamment visité l’Asie du Sud-Est, la Centrafrique et l’Irak, malgré les alertes sécuritaires.

Ardent défenseur du dialogue judéo-chrétien, il a également promu le rapprochement islamo-chrétien, appelant de façon générale à la fraternité entre tous les enfants de la terre.

Toutefois, son pontificat n’a pas été sans tensions, notamment sur la question de l’homosexualité.

On se souvient de sa déclaration en 2013 : « Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec sincérité, qui suis-je pour la juger ? » Il affirmait que l’homosexualité constitue un péché en tant que relation charnelle hors mariage, mais pas un crime.

La publication, en décembre 2023, de la déclaration Fiducia supplicans par le Dicastère pour la doctrine de la foi autorisant, sous certaines conditions, la bénédiction de couples en situation irrégulière a provoqué de vives protestations, notamment en Afrique. Plusieurs évêques africains ont exprimé leur opposition, estimant cette décision incohérente avec la doctrine traditionnelle catholique et les réalités culturelles locales.

La Conférence épiscopale du Burkina Faso et du Niger avait déclaré : « L’union homosexuelle est contraire à la volonté de Dieu et ne saurait bénéficier de bénédiction. Il revient à chaque évêque d’assurer la publication de ces dispositions et d’en surveiller l’application dans sa circonscription. »

Ces divergences ont mis en lumière les fractures croissantes au sein de l’Église catholique entre l’élan réformateur du pape et certaines sensibilités plus conservatrices, notamment sur le continent africain.

Malgré ces polémiques, l’héritage du pape François reste profondément marqué par ses combats.

Jorge Mario Bergoglio, de son vrai nom, aura été un interpellateur infatigable face à la « mondialisation de l’indifférence », dénonçant le sort des pauvres et des migrants, notamment ceux qui périssent chaque année en Méditerranée et dans la Manche.

Il a aussi appelé à la protection de l’environnement dans l’encyclique Laudato si’ tout en faisant de la promotion de la femme une réalité dans les sphères de décisions et de proposition de la cité vaticane.

