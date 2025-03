BURKINA-KENEDOUGOU-COMMUNICATION-DIRECTEUR-INSTALLATION

Kénédougou/Communication : Le nouveau directeur provincial s’engage à poursuivre l’œuvre de son prédécesseur

Orodara, 12 mars 2025 (AIB)-Le nouveau directeur provincial en charge de la Communication du Kénédougou, Abdoul Kader Issiaka Konvolbo, s’est engagé, le mardi 11 mars 2025 lors de son installation, à poursuivre l’œuvre de son prédécesseur dans le cadre de la promotion et la sauvegarde du patrimoine culturel et du tourisme dans la province.

Nommé en conseil des ministres du mercredi 12 février 2025, le conseiller des affaires culturelles, Abdoul Kader Issiaka Konvolbo, a été installé officiellement le mardi 11 mars 2025 par le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira en présence du Directeur régional (DR) en charge de la Communication des Hauts- Bassins, Boukary Malgoubri.

A la tête de la direction provinciale en charge de la Culture du Kénédougou depuis le 9 décembre 2019, le directeur sorti, Georges Bado, a traduit sa gratitude et sa reconnaissance pour les soutiens multiples et multiformes lors de son séjour dans la cité du verger.

M. Bado, a dit présenté ses excuses à tous ceux qu’il aurait offensés dans l’exercice de ses fonctions et a affirmé avoir accompli un tant soit peu sa mission dans le Kénédougou.

Tout en saluant à sa juste valeur, le travail déjà abattu sur le terrain par son prédécesseur, le nouveau directeur provincial, s’est engagé à poursuivre l’œuvre de son prédécesseur, dans le cadre de la promotion et de la sauvegarde du patrimoine culturel et du tourisme dans la province.

Reconnaissant l’immensité de la mission à lui confiée, Abdoul Kader Issiaka Konvolbo, a dit compter sur le concours des uns et des autres pour y parvenir.

Le DR Malgoubri, a remercié le directeur sorti pour ses efforts consentis dans la promotion et la sauvegarde du patrimoine culturel et touristique dans la province et a félicité le nouveau directeur provincial pour sa nomination.

Dans la même veine, le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a félicité Georges Bado, pour les efforts déployés pour la valorisation du patrimoine culturel et touristique dans le Kénédougou.

Au nouveau directeur provincial, il l’a invité à œuvrer dans la même dynamique que son prédécesseur pour renforcer les acquis.

M. Sakira, l’a invité à travailler pour renforcer la visibilité des actions de développement de la province à travers les différents canaux de communication institutionnelle.

Agence d’information du Burkina.

