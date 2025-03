BURKINA-NAHOURI-ECONOMIE

Nahouri : Les journées de l’exemplarité fiscale lancées

Pô 11 mars 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a officiellement lancé, ce mardi 11 mars 2025 à Pô, les journées de l’exemplarité fiscale qui visent à donner l’exemple au sommet de l’Etat afin d’obtenir un meilleur consentement à l’impôt par le citoyen.

Organisées par la direction provinciale des impôts du Nahouri, les journées de l’exemplarité fiscale, ont été tenues le mardi 11 mars 2025 à Pô.

Selon le directeur provincial des Impôts du Nahouri, San Drissa Traoré, ces journées visent à donner l’exemple au sommet de l’Etat afin d’obtenir un meilleur consentement à l’impôt par le citoyen, développer des pratiques qui participent à la contribution d’une culture de civisme fiscale, rétablir et maintenir la confiance entre gouvernés et gouvernants a-t-il ajouté.

Après avoir lancé officiellement les activités, le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, et sa délégation se sont acquittés de leurs Taxe de résidence (TR) et Taxe sur les véhicules à moteur (TVM).

« Durant ce mois de l’exemplarité fiscale, les équipes de la direction provinciale des impôts seront mobilisées afin de permettre aux citoyens de s’acquitter de leurs impôts et taxes », a indiqué San Drissa Traoré.

Il faut noter que c’est par arrêté ministériel datant de juin 2024, que le ministre de l’Economie et des finances instituait des journées de l’exemplarité fiscale sur toute l’étendue du territoire national.

Agence d’information du Burkina

