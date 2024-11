Kaya: Une conférence pour la contribution efficace des jeunes à la lutte contre le terrorisme

Kaya, (AIB) – Une conférence publique s’est tenue le 24 octobre 2024 à Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord, sur le thème « Stratégie de communication en temps de guerre, le civisme et la nécessité de l’engagement » à l’intention des populations locales et des déplacés internes.

Placée sous la bénédiction de Sa Majesté le Naaba Sigri, Roi de Boussouma, et sous la présidence du Colonel-Major Z. Blaise Ouédraogo, gouverneur de la région du Centre-Nord, cette conférence a été organisée par Issa Lagvaré, chargé de mission à la Présidence du Faso, et ses points focaux, le jeudi 24 octobre 2024, à la salle polyvalente de Kaya.

Co-animée par Adama Amadé Siguiré, écrivain professionnel et consultant, et Lianhoué Imhotep Bayala, spécialiste en littérature africaine, cette conférence a rassemblé des autorités administratives, coutumières et religieuses, des leaders d’organisations de la société civile, ainsi que des membres de la veille citoyenne de la région du Centre-Nord. Le thème, « Stratégie de communication en temps de guerre, le civisme et la nécessité de l’engagement », a suscité un grand intérêt.

Selon les organisateurs, cette conférence vise à former les jeunes de la région du Centre-Nord. « Le thème est d’actualité et vise à renforcer le civisme chez les jeunes de notre région », a précisé le chargé de mission à la présidence.

Pour Adama Amadé Siguiré, les jeunes mènent déjà de bonnes actions sur le terrain en matière de communication, mais des améliorations sont nécessaires.

Cette conférence a donc été pour lui l’occasion de « les recadrer et surtout de leur permettre de mettre l’accent sur l’essentiel. »

Selon le conférencier, « ces jeunes sont comme des soldats et ils doivent être concentrés sur l’essentiel. » Les discussions ont porté sur la manière de communiquer en période de guerre pour contribuer efficacement à la lutte contre le terrorisme et sur les notions de civisme et de patriotisme.

L’initiative a été saluée par les autorités locales. Wendingoudi Fidel OUEDRAOGO, conseiller technique représentant le gouverneur de la région du Centre-Nord, a invité les participants à tirer le meilleur des enseignements délivrés par les conférenciers.

Agence d’information du Burkina

AIO/ata