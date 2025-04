Burkina-Nord-Foire-Oignon-Promotion

Journées promotionnelles : les acteurs veulent booster les chaines de valeur de l’oignon bulbe

Ouahigouya, 27 Avr. 2025, (AIB)- La Plateforme d’innovation des chaînes de valeur oignon bulbe et oignon Bulbe Séché de la région du Nord, a organisé du 23 au 25 avril à Ouahigouya, la première édition des journées promotionnelles de la « filière Oignon », a constaté l’AIB.

C’est la plateforme maraîchère de Ouahigouya qui a servi de cadre à ce grand rendez-vous des producteurs de la filière oignon du Nord pour mettre en valeur leur production et leur savoir-faire. C’est sous le thème « Production de la filière Oignon dans un contexte d’insécurité, défis et perspectives » que cette activité a été tenue.

Exposition et vente des produits issus de la production de l’oignon, panel sur la production agro écologique de l’oignon, les techniques de conservation de l’oignon et la gouvernance des organisations paysannes ont été les activités majeures des journées promotionnelles. Cette activité a été soutenue par le Programme de résilience du système alimentaire du Burkina Faso et a connu une forte participation des autorités administratives du Nord et de l’ensemble des acteurs de la filière.

Acteurs et partenaires ont tous salué l’initiative et ont marqué leur disponibilité à accompagner la filière dans ses différentes activités. Rendez-vous a été pris en 2026 pour la 2ème édition.

Agence d’information du Burkina

pn/as/ata