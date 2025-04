Burkina-Centre-Ouest-Santé-Soutien-Malades-PDI

Solidarité transnationale : L’ABS soutien les patients déplacés internes du CHR de Koudougou en vivres et médicaments

Koudougou, le 28 avr. 2025 (AIB) – L’Association des Burkinabè de Suisse et régions voisines (ABS) a offert lundi aux patients déplacés internes du Centre hospitalier régional (CHR) de Koudougou, un don substantiel en vivres et en médicaments, a constaté l’AIB sur place.

En présence du Président du conseil d’administration, Dr. Anicet Kpoda, de la Directrice Générale (DG), Dr Habibou Ouedraogo/Kaboré, du personnel hospitalier et des représentants associatifs, l’ABS a remis un important lot de denrées alimentaires et de médicaments, estimé à environ 7 millions de francs CFA.

Ce précieux don, composé notamment de 80 sacs de riz blanc et 40 sacs de riz local, tous deux de 25 kg, est spécifiquement destiné à améliorer le quotidien des Personnes déplacées internes (PDI) actuellement hospitalisées au CHR de Koudougou.

La Directrice générale (DG) du CHR, a exprimé sa vive gratitude et sa profonde émotion face à ce geste de générosité.

Soulignant l’impact significatif de cette aide sur le bien-être des patients et la qualité des soins, elle a rappelé le contexte actuel de besoins sanitaires croissants face à des ressources limitées. Elle a chaleureusement remercié l’ABS au nom de l’ensemble de l’hôpital et des bénéficiaires, insistant sur le caractère essentiel de la solidarité et assurant une utilisation transparente et équitable des dons.

La DG a également invité l’ABS à se joindre à la prochaine édition de la « Nuit du Patient », une initiative locale visant à mobiliser davantage de soutien pour l’amélioration durable de l’accès aux soins.

Le représentant de l’ABS, Tahirou Komi, a, quant à lui, réaffirmé l’engagement de son association envers les personnes déplacées internes, soulignant que ce don était une expression concrète de leur solidarité. Il a assuré que l’ABS restait mobilisée pour soutenir les efforts humanitaires et accompagner les initiatives visant à améliorer les conditions de vie des populations les plus fragiles.

Cette action de l’ABS témoigne de la force des liens qui unissent les Burkinabè, qu’ils résident au pays ou à l’étranger, et de leur volonté commune à faire face aux défis humanitaires avec compassion et détermination.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB/AS/ATA