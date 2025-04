Burkina-Namentenga-Culture-Passation

Namentenga/Communication : Le nouveau directeur provincial compte sur le soutien de ses collaborateurs pour réussir sa mission

Boulsa, 27 avril 2025 (AIB)- Le nouveau Directeur provincial de communication de la culture des arts et du tourisme (DPCCAT) du Namentenga, Francis Sakandé a indiqué le vendredi 25 avril 2025, lors de son installation, compter sur l’accompagnement de ses collaborateurs pour l’atteinte des objetifs escomptés.

« Je sollicite l’accompanement de tous les collaborateurs pour impulser une nouvelle dynamique au secteur de la communication, de la culture, des arts et tu tourisme », a affirmé le nouveau Directeur provincial de communication de la culture des arts et du tourisme (DPCCAT) du Namentenga, Francis Sakandé.

Le DPCCAT entrant a précisé que des sillons ont été déjà tracés par son prédécesseur pour la sauvegarde de la culture et du tourisme.

La cérémonie d’installation de M. Sakandé a été présidée par le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga.

Il succède à ce poste Etienne Sandouidi qui l’a occupé pendant près de 4 ans.

Le premier responsable de la province du Namentenga a traduit sa disponibilité et de l’ensemble des corps constitués à soutenir le nouveau DPCCAT du Namentenga pour les buts assignés.

« Je vous déclare officiellement installer et vous renvoie à l’exercice de vos fonctions », a affirmé M. Conseiga.

Pour l’occasion, la directrice régionale en charge de la Communication, Safiata Sorgho/Oubda, a témoigné sa reconnaissance au DPCCAT sortant, Etienne Sandouidi pour les réalisations malgré le contexte sécuritaire difficile et a encouragé le directeur entrant, Francis Sakandé dans sa mission.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA