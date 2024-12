Burkina-Fête-Noël-Ambiance

Ioba/Noël : L’ Abbé Doly invite chaque chrétien à être un missionnaire de la paix

Dano, 25 déc. 2024 (AIB)- L’Abbé Norbert Doly a invité les fidèles catholiques à être des missionnaires de la paix lors de la célébration de la messe de Noël à Dano ce mercredi.

L’église « Notre Dame de Lourdes » de Dano était remplie de fidèles catholiques à l’occasion de la célébration de la première messe de la fête de la nativité. Cette messe a été célébrée par le directeur du Petit Séminaire Saint Tarsicius de Diébougou, l’abbé Norbert Doly.

Dans son homélie, il a invité chaque chrétien à être un missionnaire de la paix. « Avec l’avènement de Jésus Christ, les chrétiens deviennent missionnaires de la bonne nouvelle. Là où ils passent les gens doivent sentir cette joie et cette paix de Noël en eux », a indiqué l’abbé Doly.

« A partir de Noël, une nouvelle vie commence pour le chrétien et il doit faire en sorte que cette vie de paix puisse contaminer son environnement immédiat pour retrouver la quiétude tant recherchée au Burkina », a-t-il ajouté.

Il a formulé ces vœux de bonne fête et surtout du retour de la paix à tous les burkinabés.

Agence d’information du Burkina