Ioba/Noël Solidarité : Le PDS de Dano invite les chrétiens au partage avec les personnes vulnérables

Dano, 25 déc. 2024 (AIB) – Le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Dano, Denis Zanré, a invité les fidèles chrétiens au partage avec les personnes en difficultés dans son message à l’occasion de la fête de Noël de ce mercredi.

Le PDS de la commune de Dano, Denis Zanré, a adressé un message à l’occasion de la fête de Noël à ses concitoyens.

« J’invite les chrétiens et les chrétiennes à ne point oublier les personnes déplacées internes, celles qui souffrent, les plus âgées et autres personnes vulnérables en ce moment de partage et de solidarité agissante », a-t-il.

Il a également invité les citoyens à la sobriété et surtout à la prudence dans la circulation tout en respectant le code de route.

« Par ailleurs, j’exhorte la communauté chrétienne à toujours prier pour notre cher pays afin qu’il recouvre la paix et la sécurité », a-t-il ajouté.

La célébration de la fête de la nativité se déroule dans la quiétude à Dano.

Agence d’information du Burkina