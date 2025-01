Ouagadougou/ZACA : L’Office du contrôle des constructions constate le début de la démolition des installations anarchiques

Ouagadougou, 7 janv. 2025(AIB) – L’Office national de contrôle des aménagements et des constructions (ONC-AC) a constaté mardi le début de la déconstruction des boutiques érigées anarchiquement sur les parcelles 03 et 04 du lot 06 de la section 0005 (AH), situées dans la Zone d’activités commerciales et administratives (ZACA).