Léraba : Le nouveau Haut-commissaire s’engage à réussir la mission qui l’attend

Sindou, (AIB)- Le nouveau Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, s’est engagé, le mardi 25 février 2025 à Sindou, lors de son installation, à réussir sa mission et a reconnu la grandeur des charges qui l’attendent.

Nommé en conseil des ministres du mercredi 12 février 2025, le nouveau Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a été installé, le mardi 25 février 2025.

Il s’est engagé à réussir sa mission tout en reconnaissant la grandeur des charges au regard des défis qui l’attendent.

Sawadogo, a rassuré atteindre les objectifs qui lui sont assignés.

Le nouveau Haut-commissaire de la province de la Léraba, a dit compter sur l’accompagnement de l’ensemble des corps constitués, des autorités coutumières et religieuses et des filles et fils de sa circonscription.

« Merci aux plus hautes autorités de notre pays pour la confiance placée a ma modeste personne en me confiant la charge de cette belle province », s’est-il exprimé.

Quant au Haut-commissaire sorti, Mahamadi Congo, il dit être disponible pour travailler de concert avec son remplaçant pour les projets déjà en gestation.

« Si j’ai un mot à dire à mon remplaçant, c’est de lui dire de s’armer du courage, d’être toujours à l’écoute des préoccupations des populations et surtout prôner le dialogue pour la cohésion sociale et le vivre ensemble», a indiqué M. Congo.

Il a lancé un appel à l’endroit du ministre de la Santé pour la pose de la première pierre concernant la construction de l’hôpital.

Le secrétaire général de la région des Cascades, Toussaint Méda, a avoir félicité le nouveau Haut-commissaire et l’a invité à s’approprier très rapidement les dossiers afin que les processus enclenchés puissent connaître un heureux aboutissement.

Yacouba Sawadogo était le secrétaire général de la province du Boulkiemdé, depuis 2022.

Agence d’information du Burkina

