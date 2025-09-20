Burkina – Ioba – AES – Cycliste

Ioba : Frédéric Kaboré, surnommé le cycliste de l’AES, remet le drapeau de la Confédération au PDS de Dano

Dano, 19 septembre 2025 (AIB) – Le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Dano, Denis Zanré, a accueilli, le 19 septembre 2025, le cycliste de l’Alliance des États du Sahel (AES), Frédéric Kaboré, à son arrivée à Dano dans le cadre de sa tournée dans la région du Djôrô.

De Ouagadougou à Kampti, en passant par Boromo, Pa, Dano, Diébougou et Gaoua, Frédéric Kaboré a décidé de parcourir ce trajet, drapeau en main, pour soutenir l’AES. Depuis l’entrée de la ville de Dano, des jeunes à moto, en voiture et à vélo l’ont escorté aux sons des « vuvuzelas » et des klaxons.

Le cycliste Kaboré a été accueilli dans la cour de la mairie par le PDS de la commune, Denis Zanré, en présence du chef de canton, Sa Majesté Naonfa II, des autorités religieuses, des membres de la coordination de la veille citoyenne et des forces de défense et de sécurité de Dano.

« Je suis allé au Mali, en Guinée et au Ghana avec ce vélo. Cette fois-ci, j’ai décidé de pédaler de Ouagadougou à Gaoua et de continuer à Kampti », a déclaré M. Kaboré.

« Je n’ai pas eu de problème jusqu’ici à Dano et je voudrais dire à tout le monde qu’on peut visiter le Burkina Faso, contrairement aux mensonges que l’impérialisme raconte contre notre pays », a-t-il soutenu.

« Le drapeau de l’AES est arrivé à Dano et je viens le remettre à l’autorité communale afin qu’elle le présente à la génération montante », a indiqué le cycliste.

Pour le bourgmestre de Dano, Denis Zanré, l’histoire que les trois chefs d’État de l’AES écrivent est celle d’une Afrique qui se lève, s’assume et prend son destin en main.

« Le drapeau que nous accueillons incarne non seulement l’unité entre les nations sœurs du Sahel, mais aussi le courage d’un peuple résilient, fidèle à ses valeurs et à son identité. Ce drapeau est plus qu’un symbole : c’est un engagement », a relevé le PDS.

Il a souhaité la bienvenue sur la terre hospitalière de Dano au cycliste Kaboré et l’a encouragé pour le reste du voyage. Sa Majesté Naonfa II a, pour sa part, formulé des bénédictions au cycliste de l’AES et a invité les jeunes à le soutenir dans son engagement patriotique.

Frédéric Kaboré a ensuite remis le drapeau de l’AES au préfet, président de la délégation spéciale de la commune de Dano, Denis Zanré.

Agence d’Information du Burkina

SZ/dnk/ata