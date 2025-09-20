Tenkodogo : Le Naaba Sigri et la population de Bilma offrent du ciment et du sable à Faso Mêbo

Tenkodogo, 20 sept. 2025 (AIB)-Le chef de Bilma, Naaba Sigri, et sa population ont manifesté, samedi, leur engagement patriotique en apportant une contribution à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, lancée par le capitaine Ibrahim Traoré. Le don est composé de 33 sacs de ciment et d’un voyage de sable.

Dans son allocution, le Naaba Sigri a salué la vision du Président du Faso. « Si Faso Mêbo n’existait pas, il aurait fallu l’inventer », a-t-il affirmé, avant d’ajouter : « Le Président nous appelle à construire pour la postérité, à bâtir notre patrie ».

Ce geste traduit la volonté des habitants de Bilma de s’inscrire pleinement dans l’élan national de solidarité et de développement, qui vise à doter chaque région d’infrastructures essentielles pour améliorer le bien-être des populations.

Bilma, village situé à quelques encablures de Tenkodogo, n’est pas resté en marge de la dynamique initiée par le Chef de l’État.

La mobilisation observée lors de la remise du don témoigne de la détermination des habitants à accompagner cette initiative présidentielle.

