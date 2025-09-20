Tuy : Le Réseau de Protection de l’Enfance adopte son plan d’actions annuel

Houndé, 19 sept. 2025 (AIB)-Le Réseau de Protection de l’Enfance (RPE) du Tuy a adopté, le jeudi 18 septembre 2025, son plan d’actions annuel 2025-2026 au cours d’une assemblée générale.

Le plan couvre la période de septembre 2025 à août 2026. Il est structuré autour de deux grands axes comprenant plusieurs activités, notamment des visites de courtoisie aux autorités administratives, coutumières et religieuses, une séance de plaidoyer pour la mise en œuvre de l’approche réseau, ainsi que des plaidoyers auprès des organisations faîtières des cotonculteurs et des orpailleurs.

À cela s’ajoutent des émissions radiophoniques sur l’approche réseau, la formation et le recyclage des membres du réseau, des séances de sensibilisation sur la protection de l’enfant dans la province, ainsi que des conférences scolaires au profit des jeunes.

Selon le représentant du coordonnateur par intérim du RPE/Tuy, Wamnoaga Zongo, ce plan constitue le référentiel de toutes les activités du réseau en faveur de la protection de l’enfant.

Toutefois, il a relevé que le RPE/Tuy reste toujours confronté à un manque de partenaires pour le financement de ses actions.

Abordant la situation de la protection de l’enfant dans le Tuy, M. Zongo a indiqué que, malgré les efforts, elle demeure préoccupante.

Les violences faites aux enfants sont récurrentes, notamment dans la commune de Houndé. Les cas les plus fréquents concernent les mariages précoces, les rapts et les grossesses non désirées, a-t-il précisé.

Selon lui, la présence de nombreux sites d’orpaillage contribue fortement à ces violences. Il a appelé l’ensemble des acteurs à redoubler d’efforts pour protéger les enfants, car « l’avenir de notre pays dépend de celui de ses enfants ».

Dans sa communication sur l’approche réseau, M. Zongo a rappelé que le RPE joue un rôle central dans la prise en charge des enfants victimes de violences, de maltraitance, de négligence, d’exploitation, d’abandon et de traite.

Agence d’Information du Burkina

BEB/ata