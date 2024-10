Communication en temps de guerre : Une conférence pour la contribution efficace des jeunes à la lutte contre le terrorisme

Kaya, (AIB)-Une conférence publique s’est tenue le 24 octobre 2024 à Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord, sur le thème « Stratégie de communication en temps de guerre, le civisme et la nécessité de l’engagement », à l’intention des populations locales et des déplacés internes.

Cette conférence, organisée sous la bénédiction de Sa Majesté le Naaba Sigri, Roi de Boussouma, et sous la présidence du Colonel-Major Z. Blaise Ouédraogo, gouverneur de la région du Centre-Nord, a été initiée par Issa Lagvaré, Chargé de mission à la Présidence du Faso, et ses points focaux, le jeudi 24 octobre 2024, à la salle polyvalente de Kaya.

Co-animée par Adama Amadé Siguiré, écrivain professionnel et consultant, et Lianhoué Imhotep Bayala, spécialiste en littérature africaine, la conférence a mobilisé des autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que des leaders d’organisations de la société civile et des membres de la veille citoyenne de la région du Centre-Nord autour du thème « Stratégie de communication en temps de guerre, le civisme et la nécessité de l’engagement ».

Selon les organisateurs, cette conférence s’inscrit dans le cadre de la formation des jeunes de la région du Centre-Nord. « Le thème est d’actualité et vise à renforcer le civisme chez les jeunes de notre région », a précisé le chargé de mission à la Présidence.

Pour Adama Amadé Siguiré, les jeunes font déjà du bon travail sur le terrain en matière de communication, mais il existe des lacunes à combler.

La conférence a donc été pour lui une occasion de « les recadrer et surtout de leur permettre de mettre l’accent sur l’essentiel ».

Selon le conférencier, « ces jeunes sont comme des soldats et doivent rester concentrés sur l’essentiel ». Les intervenants se sont donc attardés sur la manière de communiquer en période de guerre pour contribuer efficacement à la lutte contre le terrorisme, en insistant sur les notions de civisme et de patriotisme.

L’initiative a été saluée par les autorités locales. Wendingoudi Fidèle Ouédraogo, conseiller technique représentant le gouverneur de la région du Centre-Nord, a invité les participants à tirer le meilleur des communications présentées par les éminents conférenciers.

