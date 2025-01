Investiture du Président du Ghana : le Capitaine Ibrahim TRAORÉ est arrivé à Accra

(Accra, 7 janvier 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ est arrivé ce mardi dans la matinée à Accra au Ghana, pour prendre part à la cérémonie d’investiture du Président John Dramani MAHAMA.

Le Chef de l’État a été accueilli à l’Aéroport international Kotoka d’Accra par les autorités ghanéennes et une communauté burkinabè fortement mobilisée. Avec à sa tête l’ambassadeur du Burkina Faso au Ghana, le Colonel-major David KABRÉ, la communauté burkinabè a réservé un accueil chaleureux à son Président pour sa première sortie officielle en terre ghanéenne.

« Président Ibrahim TRAORÉ, un homme, une vision pour le développement du Burkina et de l’Afrique », « The Nation Builder » (le bâtisseur de la Nation), « Communauté burkinabè vivant au Ghana : unissons-nous et engageons-nous pour le développement de notre patrie le Burkina Faso », sont entre autres les slogans sur les banderoles brandies.

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ va échanger, dans l’après-midi, avec la communauté burkinabè vivant au Ghana.

Direction de la communication de la Présidence du Faso