Hadj 2025: Chaque pèlerin burkinabè va débourser 3 261 000FCFA (communiqué)

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité porte à la connaissance de la population en général et de la communauté islamique du Burkina Faso en particulier, qu’après concertation avec le Comité national de suivi du pèlerinage à La Mecque (CNSPM) et les agences de voyages et de tourisme autorisées à organiser le pèlerinage à La Mecque, le coût du hadj 2025 est fixé à trois millions deux cent soixante et un mille cinq cents (3 261 500) francs CFA.