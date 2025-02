Burkina : Le président Traoré inaugure une usine de production de farine de blé construite à 15 milliards par un particulier

Ouagadougou, 20 fév. 2025 (AIB)-Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré jeudi à Gampèla, dans la commune de Saaba, la société Moulin Double Star (M2S), une usine spécialisée dans la production de farine de blé, construite à hauteur de 15 milliards FCFA par l’homme d’affaires burkinabè El Hadj Souleymane Zinaba.

Pour le président du Faso, l’opérationnalisation de Moulin Double Star symbolise bien plus qu’un projet économique, car elle constitue un pas supplémentaire vers le développement industriel, l’un des piliers d’un Burkina Faso souverain et prospère.

« L’usine contribuera à réduire le chômage, à stimuler la croissance et à créer des revenus directs et indirects. Elle permettra également de diminuer notre dépendance vis-à-vis des importations de certaines farines, renforçant ainsi notre autonomie et libérant des ressources financières qui pourront être réorientées vers d’autres secteurs stratégiques », a indiqué le président du Faso.

L’ouverture de cette unité industrielle marque une avancée dans la quête de souveraineté économique, a ajouté le chef de l’État, avant d’exhorter les opérateurs économiques burkinabè à suivre l’exemple d’El Hadj Souleymane Zinaba.

Avec une capacité de production journalière de 300 tonnes (220 tonnes de farine et 80 tonnes de son), la société Moulin Double Star offre quatre gammes de farines boulangères et pâtissières : Yenenga, destinée à la fabrication de pain, Naaba, adaptée à la pâtisserie, Baraka, utilisée pour la production de pain, et Lanaya, employée dans la fabrication de biscuits.

Selon le promoteur, son initiative s’inscrit dans le cadre du développement endogène et de la transformation locale des produits, prônés par le président du Faso. Il prévoit la création de 300 emplois directs au démarrage et plus de 10 000 emplois saisonniers.

« C’est dans la volonté de répondre à l’appel du gouvernement pour une transformation locale accrue de nos matières premières, réduisant ainsi notre dépendance vis-à-vis de l’extérieur, que notre société a lancé la réalisation d’un complexe industriel spécialisé dans la production et la commercialisation de farine de blé et de produits dérivés », a renchéri le promoteur.

À terme, il envisage l’extension de la minoterie avec l’installation d’une chaîne de production de farine de maïs, la construction d’une usine de fabrication de pâtes alimentaires et de biscuits à base de blé sur le site, ainsi que l’implantation d’une nouvelle minoterie à Bobo-Dioulasso.

Pour assurer un approvisionnement constant des unités de transformation de blé et de maïs, Souleymane Zinaba compte produire la matière première à Bagré, Samandini et Bam.

Construite sur une superficie de cinq hectares, l’unité industrielle M2S comprend un bâtiment de cinq niveaux abritant des équipements industriels à la pointe de la technologie, des magasins de stockage, un laboratoire et un bâtiment administratif.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata