Gourma/Sécurité : Une délégation ministérielle encourage les FDS et les VDP

Fada N’Gourma, (AIB)-Les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la région de l’Est ont été encouragés, le mardi, 31 décembre 2024 à Fada N’Gourma, par une délégation ministérielle conduite par le ministre des Affaires étrangères, Jean Marie Karamoko.

Le ministre en charge des Enseignements supérieurs, Pr Adjima Thiombiano, des Mines, Zagré Yacouba Gouba, le commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers par ailleurs parrain de la sécurisation de la région de l’Est, le colonel Daba Naon et le ministre en charge des Affaires étrangères, président de l’équipe gouvernementale, Jean-Marie Karamoko Traoré, sont allés encourager les FDS et les VDP de la province du Gourma.

Sur instruction du président du Faso, ils sont venus encourager et porter le message du Capitaine Ibrahim Traoré aux FDS et VDP qui se battent nuit et jour pour conquérir le territoire national.

Selon le président de l’équipe gouvernementale, elle a été mandatée par le président du Faso pour porter le témoignage de solidarité et de proximité avec leurs troupes.

« Nous savons que ce soir pendant que la majorité des Burkinabés prendront leur réveillon ou vaqueront à des occupations confessionnelles, vous seriez encore sur le terrain des opérations pour veiller sur nous », a indiqué le ministre en charge des affaires étrangères.

Il a ajouté qu’à cet effet, le président du Faso a voulu de vous permettre d’être à votre maximum de concentration.

« Nous sommes venus pour dire toute la fierté que le peuple ressent. Aujourd’hui, nous voyons en vous les meilleures Forces de Défense et de Sécurité de l’Afrique », a soutenu le ministre Traoré.

Pour M. Karamoko, cela en témoigne leur capacité d’adaptation au terrain, leur capacité à inverser la tendance à faire en sorte qu’ils passent d’une situation où l’anxiété et la terreur avaient gagné du terrain à une situation où l’espoir reprend le dessus.

« Il est normal de vous dire que nous sommes de corps et d’esprit avec vous car nous savons également le travail extraordinaire que vous abattez sur le terrain souvent au prix du sacrifice suprême afin que le Burkina Faso reste debout », a-t-il souligné.

Le ministre des Enseignements supérieur, Pr Adjima Thiombiano, quant à lui, a précisé que leur objectif de cette mission gouvernementale est de féliciter ces vaillants combattants mais aussi de leur dire que 2025 est une année charnière pour laquelle tout burkinabé aspire à une sécurité et à une paix retrouvée.

Il a soutenu que le chef d’Etat demande aux FDS et aux VDP de s’armer de courage afin que le Burkina Faso puisse retrouver cette paix tant rêvée et cette cohésion et de pouvoir constituer un motif de développement.

Le Commandant de la 6e région militaire, le commandant Boubacar Dadijan, s’est réjouit de cette mission gouvernementale voulue par le chef de l’Etat.

A ce titre, il a dit être réconforté et encouragé et cela les pousse à donner le meilleur d’eux.

