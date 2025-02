BURKINA-GOURMA-RELIGION-PRIERE

Gourma/Religion : Des prières et invocations pour le retour de la paix au Burkina Faso

Fada N’Gourma, 04 fév. 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, a lancé officiellement ce mardi 04 février 2025 à Fada N’Gourma, le mois de la prière pour la paix et la cohésion sociale.

Depuis près de 10 ans, la paix est devenue une denrée prisée dans la plupart des localités du Burkina Faso à cause des multiples attaques terroristes qui ont endeuillé des milliers de familles et occasionné des multiples déplacements des populations.

Pour contribuer à la restauration de la paix, différentes confessions religieuses organisées dans un cadre appelé Collège de dialogue et de médiation (CDM) et les plus hautes autorités de la région de l’Est, ont initié un mois de prière et d’invocations pour le retour de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso en général et dans leur localité en particulier.

Ce mois de prières et d’invocations a été lancé par le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, prévue du mardi 04 au vendredi 28 février 2025, dans les lieux de culte des communautés religieuses et coutumières.

Ce mois d’imploration au seigneur et aux mânes des ancêtres prendra fin par une journée de prières de toutes les confessions religieuses et coutumières, pour la paix et la cohésion sociale, le samedi 1er mars 2025 au mémorial des héros du Gulmu.

Le président du CDM, pasteur Namihanla Albert Yonli, a indiqué que dans l’objectif de participer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, il est important que les confessions religieuses prient pour le Burkina Faso et que les leaders communautaires, les autorités administratives, militaires et paramilitaires fédèrent leurs énergies pour la cause commune.

Pour le pasteur Yonli, c’est ce qui justifie l’organisation du mois de prières et d’invocations pour la concorde sociale car a-t-il dit, le Burkina Faso a tant souffert depuis 2014.

Le président régional des églises et missions évangéliques du Burkina (FEME), pasteur Ardjima Haro, a souligné que si le Christ a donné sa paix aux humains, c’est pour qu’elle soit partagée et serve de base pour la cohésion sociale et le pardon.

Il a ajouté que cela est possible pour peu que chacun accepte la différence comme un don de Dieu et promeut autour de lui les valeurs cardinales de la non-violence, de l’amour fraternel et de la tolérance.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/yo