Burkina – Association – Coutumes

L’association Sambissi plaide pour la reconnaissance et l’enregistrement de tous les mariages en version bilingue et selon les dates africaines-grégoriennes

Ouagadougou, 29 janvier 2025 (AIB) — La Commission des Affaires générales, institutionnelles et des droits humains de l’Assemblée législative de transition (ALT) a tenu une séance de travail ce mercredi matin avec l’Association Sambissi Solidarité des Jeunes pour le Développement. Il a été question de l’unicité des mariages et de l’enregistrement de tous les mariages en version bilingue et selon les dates africaines-grégoriennes.

L’Association Sambissi, dans sa présentation, estime que les spécimens ou copies intégrales de l’acte et du registre de mariage, transcrits en version bilingue (français et toute langue nationale), peuvent être adaptés à tout mariage enregistré au Burkina Faso.

Face à la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) de l’Assemblée législative de transition (ALT), les représentants de l’association Sambissi Solidarité des Jeunes pour le Développement ont défendu leur projet visant à faire reconnaître l’enregistrement de tous les mariages en version bilingue et selon les dates africaines-grégoriennes dans la loi du Code des personnes et de la famille en cours de relecture.

Sambissi plaide également pour la prise en compte des personnes morales burkinabè relevant des droits coutumiers ou traditionnels, à travers l’adoption d’une loi portant statut de la chefferie traditionnelle et coutumière.

« Nous souhaitons aussi la prise en compte de textes juridiques burkinabè appropriés à la sauvegarde des cavernes, sanctuaires et lieux sacrés relevant des droits coutumiers », a ajouté Yarga Ouédraogo, Secrétaire général de l’association.

Les membres de la CAGIDH ont exprimé leurs préoccupations concernant la prolifération des chefs coutumiers et la question de la dot.

L’Association Sambissi est une fédération d’associations nationales de développement intervenant dans les domaines humanitaires et de la laïcité. Elle contribue à la promotion de la paix, de la cohésion sociale, du vivre-ensemble, de l’emploi, des valeurs culturelles et de l’éveil des consciences.

Agence d’Information du Burkina