Gourma/Musique : Uncle Chack’Om dédicace son 2e album

Fada N’Gourma, 24 mars 2025 (AIB)-L’artiste musicien «Uncle Chack’Om », à l’état civil Don Charles Combary, a célébré la sortie officielle de sa 2e œuvre musicale, le samedi 22 mars 2025 à Fada N’Gourma.

C’était en présence des fans, amis et parents que la dédicace du 2e album de l’œuvre musicale de l’artiste musicien Uncle Chack’Om a eu lieu, le samedi 22 mars 2025 a Fada N’Gourma, dans une ambiance électrique.

Cet album appelé en latin «’O Plus Dei » qui signifie l’œuvre de Dieu en français, comporte 10 titres dont entre autres la confiance en Dieu, la paix, la connaissance et l’appropriation de la parole de Dieu.

Cette célébration fut l’occasion pour les fans d’échanger avec leur artiste pour savoir pourquoi il a basculé du Rap au gospel.

Uncle Chack’Om a fait savoir à ses fans que son basculement se justifie du fait qu’il est un homme d’assez éparpillé et que tout ce qu’il embrasse, il le fait assez large.

A la question de savoir pourquoi l’œuvre de Dieu, l’artiste, a expliqué qu’il avait soif de faire l’œuvre de Dieu.

Il a ajouté qu’en tant qu’être humain, les actions que l’on pose et les actions qui s’inscrivent dans la volonté de Dieu peuvent être considérées comme l’œuvre de Dieu.

Les fans ont apprécié la sortie de cet album dont les thématiques abordées sont d’actualité.

Lla chanson « La paix » a attiré l’attention des fans qui ont soif que cette denrée perdue soit le quotidien des Burkinabés.

L’artiste musicien Goabri fils, a soutenu qu’il est très fier de la sortie de l’album de Uncle Chack’Om.

Pour lui, son confrère est un battant et engagé et a également trouvé que son inspiration est hors pair car lorsqu’on écoute ses œuvres on se rend compte qu’elles sont profondes et touchantes.

Mais Goabri fils a souhaité que son confrère collabore avec d’autres artistes chantres pour les futures œuvres.

Don Charles Combary est un écrivain poète, artiste plasticien.

Il a commencé à pratiquer la musique et le Rap dès le collège dans les années 1997-1998.

Il sort son premier album intitulé « Hommage » en hommage à Dieu, aux hommes ou aux femmes, mais aussi à des circonstances qui ont impacté sa vie.

L’album « ‘O Plus Dei » est disponible en clé USB au prix de 5 000 F CFA.

