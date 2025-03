BURKINA-MOUHOUN-AGRICULTURE-ENTREPRENARIAT

Mouhoun/Entrepreneuriat agricole : Pascal Koté s’illustre bien à Bona dans la commune de Safané

Dédougou, le 23 mars 2025 (AIB)-Dans le village de Bona, dans la commune de Safané, un jeune homme du nom de Pascal Koté est un acteur majeur dans le domaine de l’orpaillage depuis 2002. Face à l’évolution du marché et des besoins économiques, il a décidé de diversifier ses ressources et de répondre à l’appel du Chef de l’Etat, pour l’offensive agroalimentaire. Pour ce faire, il exploite une superficie d’un hectare dans la culture de la tomate et emploie 6 jeunes dans son site maraicher. Il a reçu la visite de l’AIB le samedi 22 mars 2025.

Dans un contexte où le Burkina Faso cherche à renforcer son secteur agricole et à promouvoir l’autosuffisance alimentaire, Pascal Koté a pris la décision stratégique de se lancer dans la maraîcher culture, un domaine qui lui est moins familier, mais dans lequel il voit un fort potentiel de développement et de croissance.

Il a choisi la culture de la tomate, une culture maraîchère très demandée et essentielle à l’alimentation quotidienne des Burkinabè.

Pour cela, il a mis en place une exploitation agricole sur un terrain d’un hectare, où il a aménagé un périmètre clôturé de grillage.

M. Koté a également installé un puits équipé d’une motopompe, une infrastructure essentielle pour irriguer son champ de manière régulière, car la production maraîchère dépend en grande partie de l’accès à une eau suffisante et de qualité.

Depuis le 08 janvier 2025, il a fait la pépinière de tomate et a commencé le repiquage le 04 février.

Pour lui, en rejoignant l’offensive agroalimentaire lancée par le président du Faso, il va non seulement diversifier ses activités économiques, mais participera aussi activement à la réalisation des objectifs du pays en matière de sécurité alimentaire.

« Ce projet agricole a pour but de produire des tomates de qualité tout au long de l’année, et ce dans un environnement contrôlé, grâce à l’irrigation assurée par la motopompe qui permettra une culture continue » a-t-il dit.

En plus de l’initiative agricole, Pascal Koté a maintenu son engagement social en continuant à employer de nombreux jeunes dans son entreprise.

« Les jeunes bénéficient non seulement d’une rémunération stable mais aussi d’une expérience précieuse dans le secteur de l’agriculture. Ce projet agricole devient donc un levier important pour créer des emplois durables et contribuer à la stabilisation de la population active », a-t-il expliqué.

Le choix de la tomate comme culture est stratégique, car cette denrée est non seulement largement consommée dans le pays, mais elle offre aussi de nombreuses possibilités de transformation (conserves, sauces, etc.), ce qui ouvre la voie à une diversification de l’offre et à une meilleure gestion de la chaîne de valeur.

Il ambitionne d’étendre son activité à d’autres cultures maraîchères dans le futur et de contribuer ainsi à la réduction de la dépendance alimentaire de son pays.

En visitant l’exploitation, c’est une production en pleine floraison qui se laisse apprécier par tout visiteur. Certains pieds ont des fruits précoces.

Le jeune entrepreneur agricole bénéficie de l’appui technique des agents de l’agriculture qui lui assurent un bon encadrement.

A travers l’exploitation visitée, M. Koté a su s’imposer comme un modèle de réussite et une source d’inspiration dans son secteur d’activité et emploie en temps plein 06 jeunes.

Il contribue non seulement à l’économie locale mais aussi à la réduction du chômage dans sa communauté.

L’histoire de Pascal Koté témoigne de la volonté d’un entrepreneur de s’adapter aux nouvelles réalités économiques et de participer activement à la promotion du développement local. En diversifiant ses activités vers l’agriculture, et en particulier la production de tomates, il apporte une contribution précieuse à l’offensive agroalimentaire du Burkina Faso.

Son projet incarne à la fois l’esprit d’initiative, la vision entrepreneuriale et l’engagement pour l’autosuffisance alimentaire et la création d’emplois pour les jeunes.

Ce jeune entrepreneur devient ainsi un modèle de réussite dans l’entrepreneuriat, tout en œuvrant pour la prospérité de sa communauté.

Face aux difficultés qui ne manquent pas, M. Koté est à la recherche des partenaires commerciaux pour faciliter l’écoulement de son produit fini et des partenaires financiers pour soutenir l’agrandissement de son domaine d’exploitation et pour l’amélioration des infrastructures agricoles.

Il invite les usines de tomates qui peuvent acheter de grandes quantités de tomates pour leurs chaînes de production à encourager l’initiative.

Avec une vision claire, des partenaires solides et une gestion efficace, il pourra atteindre son objectif de contribuer à la prospérité de la commune de Safané et à l’autosuffisance alimentaire du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina SB/hb/yo