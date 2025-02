BURKINA-REGION-EST-MONTEE-COULEURS

Gourma/Montée des couleurs : Le gouverneur de la région de l’Est salue le dévouement des acteurs

Fada N’Gourma, 04 fév. 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, a présidé, ce mardi 04 février 2025 à Fada N’Gourma, la montée solennelle des couleurs nationales. Les forces vives de la région ont rendu hommage aux forces combattantes engagées au prix de leur vie pour libérer le pays du joug terroriste.

C’est par le dytanyè que la 2e montée solennelle des couleurs nationales de la région de l’Est a eu lieu, ce mardi 04 février 2025 à Fada N’Gourma, en présence des corps constitués et la représentation des différentes communautés.

Le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, a déclaré que la montée des couleurs est un moment propice pour rendre hommage aux forces combattantes mais aussi de réaffirmer leur engagement envers les valeurs qui sont la résilience, la solidarité et la détermination à bâtir un meilleur avenir pour le Burkina Faso.

Il a également relevé que malgré les défis sécuritaires dont fait face la région, chaque corps constitué, filles et fils de la région a fait montre d’une résilience pour surmonter l’adversité.

M. Kafando a salué le dévouement et l’engagement des femmes et hommes à servir le pays dans les moments les plus difficiles, car, pour lui, ces moments témoignent leur patriotisme et leur détermination à faire du Burkina Faso, un pays stable, paisible et prospère.

Les communautés nigérienne, béninoise, ghanéenne et togolaise vivant à Fada N’Gourma, se sont jointes à la montée des couleurs nationales.

Au nom des communautés étrangères, le président des étudiants béninoise, Nestor Sotohekpon, a exprimé sa gratitude aux autorités régionales pour le soutien et la franche collaboration dont elles bénéficient sur la terre des hommes intègres.

Il a affirmé que dans un monde en constante évolution, il est crucial de cultiver l’harmonie et la solidarité et a invité chacun à bâtir un environnement où règnent la tolérance, le respect et la fraternité.

Agence d’information du Burkina

