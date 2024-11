BURKINA-GOURMA-ANNIVERSAIRE-ARMEE-CELEBRATION

Gourma : Les Forces armées nationales soufflent leur 64e bougie

Fada N’Gourma, (AIB)-Les Forces armées nationales de la région de l’Est ont commémoré le 64e anniversaire de l’armée nationale à Fada N’Gourma ce vendredi 1er novembre 2024.Le 1er novembre 2024, l’armée nationale du Burkina Faso souffle sa 64e bougie.

A cet effet, une prise d’armes qui a réuni toutes les Forces de défense et de sécurité (FDS), a eu lieu sous la coprésidence du gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando et le commandant de la 6e région militaire, le lieutenant-colonel Eric Somé Dabiré.« Nous célébrons avec beaucoup de fierté ce 64e anniversaire de l’armée nationale mais c’est aussi une occasion pour nous d’avoir une pensée pieuse aux pionniers qui nous ont légué cette structure.

Nous avons le devoir de la maintenir debout », a déclaré le commandant de la 6e région militaire, le lieutenant-colonel Eric Somé Dabiré. Aussi, a-t-il relevé, le thème de cet anniversaire « Les Forces Armées Nationales, plus que jamais loyales, engagées et déterminées », se fonde sur trois piliers essentiels que sont la résilience, la loyauté et la détermination des combattants à conquérir notre territoire.

Le lieutenant-colonel Eric Somé Dabiré a exprimé la gratitude de l’ensemble des FDS au gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, qui, selon lui, ne ménage aucun effort pour les soutenir. Il a poursuivi que grâce au leadership de l’homme, l’armée ne cesse de bénéficier de soutiens indéfectibles chaque jour des populations pour la reconquête du territoire régional.Le gouverneur de la région de l’Est, quant à lui, a félicité et encouragé les FDS et les Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) pour leur engagement, pour le sacrifice suprême consenti au quotidien pour que la région de l’Est malgré l’adversité tient debout.

Pour lui, les FDS et les VDP sont leur espoir et pour ce fait, ils travailleront à faciliter leur œuvre de reconquête du territoire.Ram Joseph Kafando, a aussi exprimé sa reconnaissance aux filles et fils de la région de l’Est qui ont apporté des soutiens multiples et multiformes aux FDS et VDP dans la lutte contre le terrorisme dans leur localité. Il a invité ceux qui avaient contribué pour l’effort de guerre de continuer dans cet élan et ceux qui n’avaient pas répondu à l’appel de ne pas hésiter à agir car les efforts des uns et des autres doivent se poursuivre jusqu’à la fin de ce mal. Le gouverneur a appelé les filles et fils du Gulmu à l’unité et à la cohésion.Il a soutenu que c’est la complicité qui aggrave la lutte contre le terrorisme dans la région de l’Est.

« J’invite chacun de nous à travailler de telle sorte que ces complexités cessent car il n’y a pas d’issue pour les complices », a ajouté M. Kafando.29 militaires et gendarmes ont vu leur travail et leur loyauté reconnus par leur commandement. 28 ont obtenu la médaille militaire et un la médaille d’honneur militaire.

Agence d’information du Burkina

