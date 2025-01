Burkina -Soutenance-Doctorat-Physique Appliquée-Génie civil

Thèse de doctorat : La qualité des travaux n’est pas la seule cause de la dégradation précoce des routes, (Dr Ilboudo)

Ouagadougou, 25 janv. 2025 (AIB)- Pour l’obtention de son grade de Docteur en physique appliquée spécialité génie civil et transferts thermiques, Paul Ilboudo a démontré le samedi 25 janvier 2025 à l’Université Joseph KI -Zerbo que la qualité des travaux exécutés n’est pas la seule cause de la dégradation précoce des infrastructures routière au Burkina Faso. Les fortes températures et les surcharges sont à prendre en compte.

Portant sur le theme « Étude Numérique et Expérimentale de la Dégradation des Chaussées Bitumineuses sous l’Effet des Fortes Températures et de la Pression du Trafic en Climat Chaud et Sec : Cas du Burkina Faso »,Cette recherche met en lumière les défis auxquels font face les infrastructures routières au Burkina Faso, où les conditions climatiques extrêmes et le trafic intense entraînent une dégradation rapide des chaussées.

Monsieur Ilboudo a démontré que la dégradation n’est pas seulement le résultat d’une mauvaise exécution des travaux, mais est également influencée par des facteurs climatiques, notamment les températures élevées qui dépassent les seuils de ramollissement du bitume.

Les résultats de ces études montrent que les chaussées bitumineuses enregistrent de fortes températures et elles se ramollissent très vite. Sous l’effet du trafic, elles pourraient se déformer rapidement et par conséquent elles se dégraderont plus vite que prévue. Par conséquent il faut redéfinir une température d’équivalence en prenant en compte les phénomènes de changement climatiques, l’utilisation des matériaux composites, la création des normes de conception et de dimensionnement de chaussées pour la construction des routes dans le contexte climatique chaud et sec.

Les recommandations issues de cette étude visent à adapter les normes de conception routière et à revoir la réglementation du trafic, afin d’assurer une meilleure durabilité des routes.

Le professeur Dieudonné-Joseph Bathiébo, directeur de These, a salué la détermination de Monsieur Ilboudo face aux difficultés rencontrées lors de sa recherche.

Le président du jury Professeur Salifou Ouiminga quant à lui, a également souligné l’importance des résultats obtenus par Dr Ilboudo, pouvant guider le gouvernement dans l’amélioration des infrastructures routières.

Cette thèse représente une avancée significative pour le développement des routes au Burkina Faso et pourrait avoir un impact positif sur l’économie locale.

Ce travail vient montrer une particularité de l’évolution de la température à l’intérieur des structures des chaussées en climat chaud et sec. Il met en exergue la température de ramollissement du bitume utilisé dans la construction des routes au Burkina Faso contrairement à certains auteurs qui ont mené ces mêmes études dans de contexte climatique tropical humide et moins agressif sur le plan thermique. Il vise à améliorer la prise en compte des effets de la température et des chargements des véhicules qui affectent la dégradation prématurée des chaussées bitumineuses en climat chaud et sec.

Les résultats présentés dans cette thèse, seront sans doute exploités pour l’amélioration dans le cadre de la gestion et de la construction des routes en pays sahéliens. Ces résultats pourront être utilisés dans le cadre de l’approfondissement de la recherche dans les universités et dans les bureaux d’études du Burkina d’une part et d’autre part dans les pays soudano-sahélienne afin d’améliorer la qualité des études dans le domaine des routes.

La démarche entreprise dans ce travail de thèse ne se limitera pas uniquement au niveau des infrastructures routières pour les véhicules. Elle peut être étendue dans les infrastructures routières des chaussées bitumineuses aéronautiques ou les mouvements d’atterrissage et de décollage des avions appliquent une grande pression sur les chaussées.

Agence d’Information du Burkina