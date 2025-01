BURKINA-GOURMA-SANTE-VACCINATION-FIEVRE-TYPHOIDE-LANCEMENT

Gourma/Lancement campagne de vaccination fièvre typhoïde : « Le vaccin est gratuit, faites vacciner les enfants », SG région

Fada N’Gourma, (AIB)-Le Secrétaire général (SG) de la région de l’Est, Sika Ouattara, a déclaré ce jeudi 23 janvier 2025 à Fada N’Gourma, lord du lancement officiel de la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde, aux parents que le vaccin est gratuit et qu’ils fassent vacciner leurs enfants. 1 112 789 enfants âgés de 09 mois à 14 ans révolus sont attendus dans la région de l’Est.

Dans le cadre de la lutte contre les maladies évitables par la vaccination dans le pays des hommes intègres, la région de l’Est organise une campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde du 23 au 29 janvier 2025 sur toute l’étendue du territoire régional.Le lancement a eu lieu le jeudi 23 janvier 2025 à Fada N’Gouma, par le Secrétaire général (SG) de la région de l’Est, Sika Ouattara.«J’invite les populations à adhérer à cette politique du gouvernement qui veut assurer un bien-être à tous. Le vaccin est gratuit, faites vacciner les enfants », a déclaré le SG Ouattara.Selon le directeur régional en charge de la Santé de l’Est, Dr Mahamady Yerbanga, 1 112 789 enfants âgés de 09 mois à 14 ans révolus au moins sont attendus sites de vaccination.

A l’issue de cette campagne, a-t-il dit, il y aura l’introduction du vaccin contre la fièvre typhoïde dans la vaccination de routine à partir du 30 janvier 2025 pour les enfants de 09 mois. «L’introduction de ce vaccin dans la vaccination de routine va immuniser définitivement ces enfants de 09 mois contre cette maladie»,, a précisé Dr Yerbanga.

Il a affirmé que c’est l’occasion également pour rattraper tout enfant cible du programme élargi de vaccination non à jour de son calendrier vaccinal. Le directeur régional en charge de la Santé de l’Est, a souligné que pour un bon déroulement de cette campagne, toutes les dispositions sont prises pour permettre aux cibles de se faire vacciner contre la fièvre typhoïde qui est une maladie invalidante et mortelle.

Pour preuve, Dr Yerbanga a laissé entendre que le service de tous les sectoriels ont été sollicités pour cette campagne. « Que ça soit à Gayéri, Diapaga, Pama , Manni ou Bogandé, tous les enfants vont bénéficier du vaccin contre la fièvre typhoïde grâce à l’accompagnement des Forces de Défense et de Sécurité », a-t-il clamé.Il a expliqué que des équipes de vaccinations seront fixes dans les formations sanitaires, d’autres sillonneront entre autres les marchés, les écoles, les centres d’éveil et d’éducation et les lieux de cultes.

