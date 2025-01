BURKINA-GOURMA-EDUCATION-DEFIS

Gourma/Education : Le haut-commissaire de la province touche du doigt les réalités des écoles primaires

Fada N’Gourma, (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, accompagné des autorités de l’éducation et des partenaires au développement, a visité, le 16 janvier 2025, 06 écoles de la commune de Fada N’Gourma, pour toucher du doigt les réalités de ces établissements scolaires abritant majoritairement les élèves déplacés internes.

La crise sécuritaire qui sévit dans la région depuis près de 10 ans, a occasionné le déplacement massif des populations vers des centres-villes où règne la quiétude.

Cette situation a engendré une pression socio-économique dans la plupart des centres d’accueil et le secteur éducatif est l’un des secteurs les plus touchés.

Pour constater les réalités de ces écoles abritant majoritairement les élèves déplacés internes, le haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, accompagné des autorités de l’éducation et des partenaires au développement a visité 06 écoles de la commune de Fada N’Gourma.

Selon lui, cette visite-terrain vise à constater de visu les réalités de ces écoles, encourager et saluer la résilience des enseignants qui continuent d’assurer l’éducation des élèves malgré les conditions de travail parfois non reluisantes et enfin relever leurs difficultés quotidiennes.

La délégation a visité l’école primaire publique du secteur 1 D, qui a un effectif de 1 649 élèves dont 875 garçons et 774 filles avec 600 élèves au Cours préparatoire première année (CP1) pour cette année scolaire 2024-2025.

Ses élèves sont majoritairement des élèves déplacés internes, répartis dans 20 salles de classe.

La directrice l’école primaire publique du secteur 1 D, Possanou Djamila Dayamba/Thiombiano, a indiqué que son établissement est confronté à de nombreux défis dont on pourrait citer entre autres, l’effectif pléthorique dans les salles d’accueil, l’insuffisance d’infrastructures d’accueil et de mobiliers scolaires.

Elle a également ajouté que des manuels scolaires sont insuffisants surtout pour le CE1.

Possanou Djamila Dayamba/Thiombiano, a pris comme exemple de 150 livres de lecture pour 600 élèves du CP1.

La délégation a pu aussi constater que des élèves prennent des cours sous des arbres faute d’infrastructure avec le risque de tous les risques des intempéries.

Le directeur provincial en charge de l’Education du Gourma, Kamimana Singleogo, s’est réjouit de la visite-terrain car pour lui, elle a permis à l’autorité de toucher du doigt les réalités de leurs écoles dans ce contexte particulier.

« Même si des efforts ont été fournis par des partenaires, il faudrait reconnaître que cette sortie a relevé beaucoup de défis pour assurer une éducation de qualité », a noté M. Singleogo.

Il a estimé que les partenaires de l’éducation vont désormais améliorer davantage leurs interventions en fonction des réalités du terrain qu’ils ont constaté eux-mêmes.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/yo