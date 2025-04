BURKINA-GOURMA-ASSAINISSEMENT-SENSIBILISATION

Gourma/Assainissement : Une association sensibilise pour l’hygiène de la ville de Fada

Fada N’Gourma, 10 avril 2025 (AIB)-Dans le cadre de la célébration des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, l’Association pour la résilience et le développement durable (ARDD), a procédé, le mercredi 9 avril 2025, à la sensibilisation de la population de la ville de Fada N’Gourma à la pratique de l’hygiène.

Aucune société ne peut se développer dans l’insalubrité.

Consciente des bienfaits d’un cadre de vie sain, l’ARDD a décidé de sensibiliser la population de la ville de Fada N’Gourma durant 72 heures.

Selon le chargé à l’information de l’ARDD, Issaka Nassouri, l’initiation de leur structure est partie du constat que la pratique de l’hygiène et de l’assainissement n’est pas la chose la mieux partagée soit par négligence ou par ignorance dans la ville de Fada N’Gourma.

Il a indiqué que le même constat relève que des ménages jettent les ordures à l’air libre et les eaux usées dans les caniveaux.

Ces pratiques, selon lui, ne favorisent pas d’avoir un cadre de vie sain, et exposent les populations à des maladies comme entre autres le paludisme, la dingue et la dysenterie.

«Un peuple malade ne peut pas se développer», a déclaré Issaka Nassouri.

Avec l’appui de la police municipale de Fada N’Gourma, la sensibilisation de l’ARDD sur la bonne pratique de l’hygiène et de l’assainissement se déroule de porte en porte dans les différents ménages, les débits de boisson, les marchés et Yaars.

«Le message de l’ARDD à l’endroit de ces populations consiste à les faire prendre conscience des méfaits de l’insalubrité sur la santé», a laissé entendre M. Nassouri.

La commerçante du marché du secteur 11 de Fada N’Gourma, Anne Ouango/ Thiombiano a reconnu avec cette association que leur cadre de commerce n’est pas propre parce que des vendeuses sont assises à peine à un mètre des ordures.

«Ce cadre expose nos clients et nous même aux malades», a-t,-elle affirmé.

Selon elle, pour pallier cette difficulté, nous demandons que les autorités nous aident avec un bac à ordures.

« Nous déversons nos ordures de ménage à l’air libre », a précisé madame Rosalie Idani/Thiombiano.

Elle a indiqué que l’équipe de l’association les a conseillés d’abandonner ces pratiques car cela les expose avec leurs voisins.

«Après nos échanges, nous engageons à rendre plus propre notre cadre de vie», a fait savoir Rosalie Idani/Thiombiano.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/bz