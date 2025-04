BURKINA-KOSSI- CLOTURE-ACTIVITE-PATRIOTIQUES-CITOYENNE

Kossi : « Le monde éducatif s’engage à la promotion de l’esprit patriotique », directeur en charge de l’éducation

Nouna 10 avril 2025 (AIB)-Le directeur en charge de l’Education, Adama Dao, a déclaré, lors de la clôture des journées d’engagement patriotique, ce mercredi 9 avril 2025 à l’école Nouna secteur 6, que les enseignants ont la responsabilité de promouvoir l’esprit patriotique. C’était sous la présidence du Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé.

La deuxième édition de la journée d’engagement patriotique et de participation citoyenne a débuté le 26 mars 2025 sur toute l’étendue du territoire nationale sous le thème : « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage».

A la faveur de la clôture de cette édition, ce mercredi 9 avril 2025, les élèves et les enseignants ont mis en scène des sketchs et des récitals en liens avec le thème.

8 écoles ont été en compétition selon des critères précis, et l’école hôte s’est hissée à la tête du pelleton.

A l’échelle provinciale, les Circonscriptions d’éducation de base (CEB), ont mené des activités allant de la montée des couleurs, en passant des journées de salubrités.

Les élèves et les enseignants de la Kossi dans un élan patriotique ont contribué la somme de 500 000 F CFA pour l’effort de paix.

Selon le directeur en charge de l’Education, Adama Dao, les enseignants ont la responsabilité de promouvoir l’esprit patriotique.

Le Haut-commissaire a traduit toute la satisfaction des plus hautes autorités du Burkina au monde éducatif de la kossi pour leur résilience, surtout pour avoir maintenu les écoles ouvertes malgré les difficultés liées à l’insécurité.

Il a invité les enseignants à s’investir pleinement et à être les défenseurs de la nouvelle orientation amorcée par le pays.

Agence d’information Du Burkina

AC/hb/bz