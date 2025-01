BURKINA-GNAGNA-SANTÉ-PLAIDOYER

Gnagna/Vaccination contre la fièvre typhoïde : Les acteurs locaux s’accordent pour une campagne réussie

Bogandé, 19 janvier 2025 (AIB) – Les différents acteurs du district sanitaire de Bogandé se sont accordés, vendredi 18 janvier 2025 à Bogandé, pour réussir la campagne nationale de vaccination contre la fièvre typhoïde prévue du 23 au 29 janvier 2025.

Au cours d’un atelier de plaidoyer tenu le vendredi 19 janvier 2025, sous l’initiative du district sanitaire de Bogandé, les autorités administratives, coutumières, religieuses, militaires et paramilitaires, les leaders associatifs et les responsables des médias ont tous pris l’engagement de jouer leur partition pour le bon déroulement de la campagne nationale de vaccination contre la fièvre typhoïde.

La campagne est prévue se tenir du 23 au 29 janvier 2025 sur toute l’étendue du territoire national. Dans le district sanitaire de Bogandé, 240 824 enfants de 9 mois à 14 ans sont attendus pour la vaccination.

Selon les spécialistes, la fièvre typhoïde est une maladie des mains sales, très contagieuse, causée par une bactérie appelée Salmonella typhi, pouvant entraîner de graves complications ou même la mort.

La maladie peut être prévenue et contrôlée par l’accès à l’eau potable et à des services d’assainissement adéquats, l’éducation sanitaire, le respect des mesures d’hygiène lors de la manipulation des aliments et la vaccination anti-typhoïdique.

Selon le médecin-chef du district (MCD) sanitaire de Bogandé, Dr Moussa Sawadogo, toutes les dispositions ont été prises pour mener à bien cette campagne dans le district.

Parlant de l’accessibilité de certaines zones, Dr Sawadogo dit compter sur l’accompagnement de tous les acteurs, en particulier les forces de défense et de sécurité.

« Des stratégies seront mises en œuvre pour donner la chance à toute la cible de se faire vacciner. »

Le Haut-commissaire de la province de la Gnagna, Jean Baptiste Béogo, a sollicité l’engagement et l’implication de tous les acteurs pour un franc succès de cette campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde.

Agence d’information du Burkina