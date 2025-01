Gnagna : La délégation spéciale de Bilanga offre 20 motos aux VDP

Bogandé, 25 janv. 2025 (AIB) – Les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) de la commune de Bilanga, dans la province de la Gnagna, ont reçu, samedi 25 janvier 2025, 20 motos . Ce don de la délégation spéciale vise à améliorer leur mobilité sur le terrain.

La commune de Bilanga, située dans la région de l’Est, a franchi un pas significatif dans son soutien aux VDP en leur offrant 20 motos de marque Haojin, modèle homme 129-9. Cette initiative, financée par les ressources propres de la collectivité, représente un investissement total de 13 000 000 F CFA.

Lors de la cérémonie de remise, le président de la délégation spéciale (PDS), Amadou Sanogo, a observé une minute de silence en hommage aux combattants tombés au front. Il a également souligné l’importance de l’unité et du respect des obligations fiscales pour permettre à la mairie de continuer à soutenir ce type d’initiatives.

« Ces motos permettront aux VDP d’améliorer leur mobilité dans le cadre de leurs activités de défense et de sécurisation de la localité », a-t-il déclaré.

Avec cet équipement, les VDP de Bilanga promettent de remplir pleinement leur rôle dans la sécurisation de la localité. Pour eux, ce geste témoigne de l’engagement des autorités locales à accompagner les efforts de paix et de sécurité dans une région confrontée à de nombreux défis.

Depuis plusieurs années, le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire sans précédent. Cette situation a engendré une forte mobilisation des Burkinabè à travers tout le pays pour soutenir les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les VDP dans leurs efforts de reconquête et de sécurisation du territoire.

Agence d’information du Burkina