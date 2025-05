80e anniversaire de la Grande Victoire des Russes : Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ assiste à la parade militaire et dépose une gerbe de fleurs sur « La tombe du soldat inconnu »

(Moscou, 9 mai 2025, GMT+3). Le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a assisté ce vendredi dans la matinée à la cérémonie marquant la célébration du 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre Patriotique (1941-1945). Il s’agit en effet d’une partie de la seconde guerre mondiale (1939-1945) où les Russes ont triomphé du nazisme.

Invité de marque du Président de la Fédération de Russie, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ s’est rendu sur la Place rouge de Moscou où il a assisté, aux côtés d’autres Chefs d’État, à la parade militaire pédestre, motorisée et aérienne des forces armées russes en souvenir de cette journée historique de capitulation nazie du 9 mai 1945.

Plus de 11 500 soldats des forces armées et des agences de sécurité russes, dont 1 500 vétérans de l’opération militaire spéciale, ont participé à cette démonstration. Les pays alliés, notamment la Biélorussie, le Kazakhstan, la Chine, l’Inde et bien d’autres ont défilé en signe de solidarité.

Le Chef du Kremlin, Son Excellence Monsieur Vladimir POUTINE qui a présidé cette cérémonie pleine de symboles et de messages, a réitéré la position de son pays face aux multiples crises diplomatiques et géopolitiques.

Dans son adresse, le Président russe a rappelé que c’est au prix de millions de vies, que la Russie a « assuré la liberté et la paix pour toute l’humanité… Nous sommes unis par notre respect pour la génération qui a vaincu le nazisme lors de la Grande guerre patriotique », soutient le Président POUTINE, avant d’appeler les Russes à respecter les vétérans et leur détermination à défendre leur Patrie.

Son Excellence Monsieur Vladimir POUTINE a aussi noté les efforts conjoints de nombreux pays dans cette victoire et apprécié la contribution des Alliés.

Autre acte majeur de cette journée, le dépôt de gerbe de fleurs sur la Tombe du soldat inconnu. Le Président du Faso y a observé le rituel avec les sommités venues célébrer cet anniversaire avec le Président POUTINE et le peuple russe.

La présence du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ à cette commémoration témoigne des solides relations de coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso