Gayéri : Le Président de la Délégation Spéciale de Foutouri invite les fils et filles de la commune à cultiver l’espoir et à œuvrer pour son développement

Fada N’Gourma, le 31 déc. 2024 (AIB) – Le Président de la Délégation Spéciale (PDS) de la commune de Foutouri (Komondjoari), Monsieur Monmini Sinaré, a exhorté les habitants de la commune à cultiver l’espoir, à œuvrer pour le bien-être de leur localité et leur a adressé ses vœux pour une excellente fin d’année 2024 ainsi qu’une année 2025 pleine de succès, de santé et de sécurité.

Dans son message, Monmini Sinaré a déclaré :

« Fils et filles de la commune de Foutouri, alors que nous nous apprêtons à accueillir l’année 2025, j’invite chacun d’entre vous à cultiver l’espoir et à œuvrer pour le bien-être de notre localité. Les ambitions de la commune de Foutouri reposent sur des valeurs fondamentales telles que la paix, la cohésion sociale et le développement durable. Je vous souhaite une excellente fin d’année 2024 et une bonne année 2025, pleine de succès, de santé et de sécurité. »

Le Président de la Délégation Spéciale a également adressé un message de gratitude à la population :

« À l’endroit de la population de Foutouri, c’est avec une profonde gratitude que je saisis cette opportunité pour m’adresser à vous en ces instants marquant la fin de l’année 2024. Permettez-moi de partager un message d’espoir, de dignité et de détermination pour l’avenir de notre communauté. L’année qui s’achève n’a pas été sans défis, mais elle a également été riche en leçons, en résilience, en engagement patriotique et en participation citoyenne. »

Il a exprimé sa reconnaissance envers tous les acteurs impliqués dans la vie de la commune :

« Je tiens à exprimer ma reconnaissance à cette vaillante population, aux Forces de Défense et de Sécurité, aux Volontaires pour la Défense de la Patrie ainsi qu’aux partenaires de développement qui portent haut le flambeau de la dignité et de l’engagement communautaire. »

Agence d’Information du Burkina