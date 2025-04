Burkina-Komondjari-Religion-célébration-Fête-Ramadan

Gayéri: Célébration EL Fitr: L’Imam Sawadogo implore Dieu pour le retour de la paix au Burkina

Gayéri, 31 mars 2025 (AIB)-La cérémonie de célébration de la fête de l’Aid Fitr s’est tenue au terrain du CPA de Gayéri, occasion où l’Imam Mahamadi SAWADOGO a imploré Dieu pour que le Burkina Faso retrouve la paix.

« Nous prions Dieu pour que le Burkina Faso retrouve la paix et que la cohésion sociale et vivre ensemble demeurent à jamais entre nous », a imploré l’iman Sawadogo dans son sermon.

L’iman a aussi les frères catholiques, protestants et coutumiers qui sont venus les accompagner pour célébrer la fête.

Il a également rendu un hommage aux forces de défenses et de sécurité pour les efforts considérables menées dans le cadre de la sécurisation de la localité.

Le Haut-Commissaire de la Komondjari de la province a souhaité que les bénédictions de ce mois béni se répandent et sur toute la population de la Komondjari.

Il a enfin imploré Dieu pour que les prières soient exaucées afin que la paix et la sécurité reviennent dans notre très cher pays le Burkina Faso.

Que Dieu exauce vos prières afin que la paix et la sécurité reviennent dans notre cher pays, a-t-il indiqué.

Agence d’information du Burkina

LKB/ZO/ata