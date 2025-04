Burkina-Sissili-Fête-Célébration

Sissili/Ramadan 2025: Les fidèles musulmans prient pour la paix

Léo, 31mars 2025 (AIB)- Les fidèles musulmans de Léo, dans la région du centre- ouest, à l’instar de ceux des autres localités ont célébré le lundi 31 mars 2025, la fête de l’Aïd el fitr marquant la fin du mois de jeûne. Pour l’occasion, ils ont prié pour la paix au Burkina Faso.

L’Aïd el fitr marquant la fin du mois de jeûne a été célébré ce lundi 31 mars 2025 à Léo, sous le signe de la paix et du partage.

Les fidèles musulmans parés de leurs plus beaux habits se sont rassemblés dans les différents lieux de cultes de la « cité des tubercules » pour invoquer Allah à accepter leurs adorations et vœux.

À la mosquée du secteur 3, le guide religieux dans son sermon a insisté sur l’importance du vivre ensemble et du partage en cette période de spiritualité.

Il a aussi évoqué la responsabilité collective à maintenir la paix sociale, la solidarité et à faire preuve de l’acceptation des différences.

Le guide religieux a également prié pour l’ensemble des autorités du pays et pour le retour d’une paix durable au Burkina- Faso.

4e pilier de l’islam, le mois du ramadan dure 29 ou 30 jours selon l’apparition du croissant linéaire. C’est une période de prières de jeûne et du partage pour les fidèles musulmans.

Agence d’information du Burkina

OAN/NO/ATA