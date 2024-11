Burkina-Gaoua-Salubrité-Place-Femme

Gaoua : La Place de la Femme débarrassée des ordures grâce à l’opération Coup de Balai Volontaire

Gaoua, 17 nov. 2024 (AIB) – Le directeur général du Programme national de volontariat au Burkina Faso (PNVB), Djourmité Nestor Noufé, a salué dimanche à Gaoua la mobilisation de la population pour l’opération Coup de Balai Volontaire, qui a permis de débarrasser la Place de la Femme à Gaoua des immondices qui s’y trouvaient.

Tôt le matin, munie de coupe-coupe, de dabas, de pelles, de râteaux et d’autres outils, la population de Gaoua, mobilisée autour des volontaires, a pris d’assaut la Place de la Femme. Cet espace, envahi par les immondices, ne reflétait plus la femme, symbole de propreté et d’ordre.

Mais après leur passage, l’espace a pris un tout autre visage, tel une jeune fille parée de tous ses atours, libérée de tout ce qui empêchait sa beauté de resplendir.

Un motif de satisfaction pour le directeur général du PNVB, Djourmité Nestor Noufé, initiateur de l’opération Coup de Balai Volontaire.

« Nous sommes sur la Place de la Femme pour l’assainir, mais aussi pour sensibiliser la population afin que les ordures ne reviennent pas sur le terrain. C’est une source de satisfaction : la population est sortie, même si c’est un dimanche, jour de repos où les gens vont à l’église », a déclaré M. Noufé.

Le directeur général a appelé à une mobilisation similaire pour la suite de l’opération, prévue le lendemain dans un autre lieu, afin de « concrétiser la vision du chef de l’État, qui a dit que nous devons compter sur nous-mêmes. De façon endogène, personne d’autre ne viendra nettoyer nos espaces à notre place ».

Selon lui, le PNVB travaille pour faire du Burkina Faso un modèle d’assainissement. Il a également encouragé les populations des autres localités à adhérer à cette initiative.

« Individuellement et collectivement, chacun de nous doit nettoyer son environnement immédiat et sensibiliser les autres à suivre cet exemple. Nous devons être propres autour de nous pour éviter certaines maladies », a-t-il conclu.

Le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Boureima Patrick Savadogo, a également appuyé cet appel :

« Je voudrais inviter tout le monde à continuer dans cette dynamique, car le besoin est là. Vous voyez l’ampleur des immondices dans la ville de Gaoua. J’appelle donc la population à se mobiliser davantage pour assainir notre environnement. »

Pour lui, l’objectif est que, après cette opération, chacun prenne volontairement l’initiative d’assainir son cadre de vie.

Le coordonnateur technique de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire, Dominique Kodombo, a affirmé que cette opération est en parfaite adéquation avec les objectifs de sa structure, qui œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des Burkinabè grâce à des infrastructures socio-économiques et à l’engagement citoyen.

« L’action de ce matin reflète concrètement sur le terrain la vision du chef de l’État. Cette activité est doublement satisfaisante, car elle a été précédée d’une journée de sensibilisation et de formation des populations pour qu’elles s’approprient les mécanismes de développement communautaire, d’engagement patriotique et de civisme », a-t-il indiqué.

M. Kodombo s’est également réjoui que les tricycles offerts à la commune de Gaoua dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire aient contribué à l’opération.

La volontaire Sylvie Sinaré, impliquée dans l’opération, a exprimé son engagement en ces termes :

« Je me suis engagée parce qu’il s’agit de l’assainissement. C’est pour embellir la ville et la rendre propre, afin de nous épargner certaines maladies comme le paludisme et la dengue. »

Mme Sinaré a également promis de veiller à ce que la Place de la Femme reste toujours propre, affirmant que l’état dans lequel elle se trouvait ne faisait pas honneur aux femmes.

L’opération Coup de Balai Volontaire est une initiative du Groupement d’intérêt public – Programme national de volontariat au Burkina Faso (PNVB), mise en œuvre en collaboration avec le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB).

Elle s’inscrit dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire et vise à assainir le cadre de vie des populations, notamment en curant les caniveaux, en nettoyant les hôpitaux, les commissariats, les gares routières et les artères des villes.

L’objectif est de combattre les maladies liées à l’insalubrité, comme le paludisme et la dengue.

Cette initiative vise également à protéger l’environnement grâce à des campagnes de sensibilisation pour encourager une prise de conscience collective des menaces pesant sur l’environnement à cause des actions humaines, et à promouvoir des comportements écocitoyens.

L’opération mobilise 700 volontaires et les populations locales. Elle se déroule du 16 au 18 novembre à Gaoua, dans la région du Sud-Ouest, du 25 au 27 novembre à Banfora, dans la région des Cascades, et du 29 novembre au 1er décembre à Bobo-Dioulasso, dans la région des Hauts-Bassins. Il s’agit d’une phase pilote qui sera étendue à l’ensemble du pays en 2025.

Agence d’information du Burkina

DNK/ata