Ganzourgou : Une association booste la résilience des producteurs avec 320 caprins et du matériel de plus de 20 millions FCFA

Zorgho, le 12 mars 2025, (AIB) – L’Association Beoog-Neere du Ganzourgou (ABN-G), en partenariat avec l’ONG Solidar Suisse, a remis à Zorgho, du matériel pour les activités de Conservation des eaux et des sols (CES) et des caprins à huit Sociétés coopératives simplifiées (SCOOPS) de la province du Ganzourgou. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du projet de Renforcement des moyens d’existence des populations des régions du Plateau central et du Centre ouest affectées par les chocs climatiques et la crise sécuritaire (RENFORCE), vise à renforcer les capacités de production des agriculteurs et éleveurs bénéficiaires.

160 producteurs dont 80 agriculteurs et 80 éleveurs issus de huit SCOOPS des communes de Boudry, Méguet, Zam et Zorgho ont reçu ce 12 mars des dons de l’ABN-G pour le renforcement de leurs activités. Ce fut au cours d’une cérémonie présidée par la haut-commissaire de la province du Ganzourgou, représentée par le secrétaire général de la province, Harouna Karambiri.

D’un montant global de plus de 20 millions de FCFA, ces dons comprennent 320 caprins (3 femelles et 1 mâle par bénéficiaire), des tourteaux de coton, du son de maïs, des pierres à lécher et des faucilles pour les éleveurs ; des brouettes, des pelles, des râteaux, des pics à axe, des marteaux, des arrosoirs et des fourches pour les agriculteurs afin qu’ils réalisent des demi-lunes, du zaïs, des cordons pierreux et des fosses fumières pour améliorer leur productivité.

L’événement s’inscrit dans la continuité des actions menées par l’ABN-G depuis 2013 pour renforcer les moyens d’existence des populations vulnérables du Ganzourgou. Le programme prévoit également des formations aux techniques innovantes d’élevage et de Conservation des eaux et des sols (CES), essentielles pour préserver la fertilité des terres et garantir une meilleure productivité agricole.

Le Secrétaire Général de la province, Harouna Karambiri, représentant la Haut-Commissaire, a rappelé l’importance de cette initiative. « Nous sommes dans un contexte où les populations ont besoin de soutien. L’ABN-G, une fois de plus, pose un acte concret en dotant les producteurs de ressources essentielles pour améliorer leurs productions. » a-t-il dit. Il a encouragé les bénéficiaires à suivre les conseils des agents d’agriculture et d’élevage pour maximiser leur production.

Le directeur provincial en charge de l’agriculture et de l’élevage du Ganzourgou, Sey Ouédraogo a félicité l’ABN-G pour cette initiative qui, selon lui, s’aligne parfaitement avec l’offensive agro sylvo- pastorale prôné par le gouvernement. Il a invité les bénéficiaires à toujours s’approcher des agents techniques de l’agriculture et de l’élevage pour un accompagnement efficient.

« Nous remercions les autorités qui sont toujours à nos côtés. Nous encourageons les bénéficiaires à mettre en pratique les nouvelles techniques qui leur seront enseignées et à travailler pour contribuer à aider d’autres personnes », a déclaré le président de l’ABN-G, El Hadj Issouf Sissao.

Le représentant des nouveaux bénéficiaires, Raogo Bernard Rouamba, a exprimé sa gratitude envers l’ABN-G et son partenaire Solidar Suisse. « Nous nous engageons à bien prendre soin des dons et à travailler pour qu’ils produisent des résultats probants. » a-t-il lancé.

Un des bénéficiaires de caprins de l’année 2023, Gilbert Bonkoungou, a partagé son expérience et a souligné l’importance de l’entretien des caprins. Grâce à l’Initiative de financement intercommunautaire (IFIC) développée par ABN-G, chaque bénéficiaire de caprins restitue deux caprins au bout de deux ans pour de nouveaux bénéficiaires. Ainsi, ceux de 2023 ont contribué cette année avec 160 caprins.

L’ABN-G, avec le soutien de Solidar Suisse, poursuit son engagement en faveur du développement rural au Ganzourgou. L’adoption des pratiques CES et l’élevage de caprins s’inscrivent dans une stratégie de résilience face aux défis climatiques et économiques.

Avec cette nouvelle vague de bénéficiaires, le programme ambitionne de créer une dynamique de partage et de réinvestissement communautaire.

Agence d’information du Burkina

