Ganzourgou : Le haut-commissaire salue les actions menées lors de la première phase des JEPPC 2025

Zorgho, 08 avril 2025 (AIB) – La montée solennelle des couleurs s’est tenue ce mardi 8 avril 2025 dans l’enceinte de la Direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Ganzourgou, sous la présidence du haut-commissaire de la province, Aminata Sorgho/Gouba.

Cette cérémonie, comme à l’accoutumée, chaque premier mardi du mois, a rassemblé directeurs et chefs de services provinciaux, agents de la DPEPPNF, leaders d’organisations de la société civile et représentants de la coordination provinciale de la veille citoyenne.

Particularité de cette édition, elle s’est déroulée dans le contexte de la première phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), édition 2025.

C’est au son de l’hymne national entonné en langue mooré que le drapeau a été solennellement hissé. Ce fut l’occasion pour le haut-commissaire de saluer l’esprit de rassemblement autour des symboles de la Nation et de remercier les forces vives pour leur engagement.

« Je voudrais saisir cette occasion solennelle pour remercier chacun de vous et de vos collaborateurs pour les actions que vous avez programmées et qui nous rappellent notre engagement citoyen, notre patriotisme, notre unité autour de nos couleurs nationales », a déclaré Mme Sorgho/Gouba. Elle a encouragé la poursuite des actions engagées dans le cadre des JEPPC, même au-delà de la période officielle.

Elle a aussi témoigné sa reconnaissance à la DPEPPNF pour l’accueil, et à la direction provinciale de la police nationale qui a assuré la partie militaire de l’activité.

Les participants ont exprimé leur adhésion à cette initiative. « Nous apprécions réellement cette activité parce que c’est l’une des rares occasions où les chefs de services et les forces vives se retrouvent pour mener le combat que notre président est en train de mener actuellement », a affirmé Ousmane Sawadogo, agent de la DPEPPNF.

Pour la directrice provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle, Nobila Célestine Zagré/Zoungrana, cette cérémonie revêt un symbole fort d’unité et de respect envers la patrie. Elle y voit aussi un appel à l’introspection individuelle. « Il faut que chacun voit ce qu’il peut changer en lui pour être en harmonie avec les aspirations de développement du pays », a-t-elle estimé.

Même son de cloche du côté du coordonnateur provincial de la veille citoyenne, Harouna Kaboré, qui a salué l’initiative : « C’est très formidable de voir toutes les forces vives de la province réunies pour la montée des couleurs. Je souhaite que toutes les filles et fils du Ganzourgou se mobilisent pour le développement du pays ».

Cette montée des couleurs s’inscrit dans un mouvement national d’engagement pour le renforcement de l’unité, de la discipline et du patriotisme, gages d’un changement durable.

Agence d’information du Burkina

MS/dnk/ata