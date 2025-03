Burkina-Ganzourgou-JEPPC-Lancement

Ganzourgou : Le haut-commissaire, Aminata Sorgho/Gouba lancement la 2ᵉ édition des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne à Zorgho

Zorgho, 26 mars 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba, a officiellement lancé mardi la deuxième édition des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC). La cérémonie s’est tenue au haut-commissariat de Zorgho, avec une montée solennelle des couleurs, en présence des forces vives de la province.

À cette occasion, Mme Sorgho/Gouba a délivré le message du président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, articulé autour du thème : « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage ». Dans ce message, le chef de l’Etat a salué l’élan patriotique du peuple burkinabè et l’a exhorté à un engagement accru en faveur de l’ordre et de la discipline.

« La révolution, c’est à la fois un état d’esprit, de la discipline et de l’ordre », a déclaré le chef de l’État, insistant sur la nécessité pour chaque citoyen de respecter les règles établies pour la souveraineté nationale. Il a également déploré le comportement de certains compatriotes qui « préfèrent se soustraire à l’ordre et à la discipline » tout en exigeant des services de qualité et des dirigeants exemplaires.

Le président Traoré a appelé à une « rupture radicale » avec les comportements qui nuisent au développement du pays, mettant l’accent sur la gestion responsable des biens publics. « Tout fonds dissipé constitue un acte criminel », a-t-il martelé, exhortant les Burkinabè à combattre la corruption.

S’adressant aux combattants engagés sur le front, il a loué leur sens du devoir et leur discipline, rappelant que « rien de solide ne peut se construire dans le désordre ».

Le lancement des JEPPC à Zorgho marque ainsi le début d’une série d’activités visant à renforcer la conscience citoyenne et patriotique jusqu’au 9 avril 2025.

Agence d’information du Burkina

SM/dnk/ata