La radiation de Damiba et d’autres militaires et la libération des avocats enlevés font la Une des journaux

Ouagadougou, 06 novembre 2024(AIB)-Les journaux burkinabè de ce mercredi, font écho de la libération des avocats Gontran Somé et Christian Kaboré, enlevés dans la nuit du 10 au 11 octobre 2024 et de la radiation des rangs des forces armées de l’ex président du Faso, Paul Henri Damiba et d’autres officiers de l’armée. « Purge dans les rangs militaires: Damiba, Somda et d’autres officiers radiés pour « atteinte à la sureté de l’Etat », titre à sa Une le journal public, Sidwaya.

Pour le quotidien d’Etat, le Burkina Faso a radié plusieurs hauts responsables militaires et un magistrat de ses forces armées nationales, selon un décret signé par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ce 30 octobre 2024. Parmi eux, l’ancien président du Faso, le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba et le lieutenant-colonel Evrard Somda, ancien Chef d’état-major de la Gendarmerie nationale.Le doyen des quotidiens privés, L’Observateur Paalga ajoute que font partie des radiés, l’ancien COTN, le lieutenant, Yves Didier Bamouni, les lieutenants colonels, Boubakar Keïta, Damandi Malick Toguyeni et Wilfried Ouédraogo.

Le journal précise que selon le décret la plupart de ces officiers sont rendus coupables de « fautes jugées particulièrement graves, consistant en une atteinte à la dignité militaire…».Le quotidien privé, Le Pays, indique que les radiés des rangs de l’armée burkinabè sont au nombre de 16 officiers supérieurs.Sous un autre registre L’Observateur Paalga affirme que les avocats Gontran Somé et Christian Kaboré ne sont plus aux mains de leurs ravisseurs après un mois de captivité.

Le Pays pour sa part, rappelle que ces hommes de droit avaient été enlevés dans la nuit du 10 au 11 octobre 2024 sur l’axe Dédougou-Bobo, alors qu’ils roulaient à bord d’un véhicule personnel.

