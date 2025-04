FOOT-BFA-MAL-MAR-AFR-SPORT-CAF-CANU17

1/2 finale CAN U17: Burkina # Mali: coach Barro a son « petit plan » pour aller en finale

Casablanca, 14 avr. 2025 (AIB) – L’entraîneur des Etalons cadets du Burkina Faso Oscar Barro a déclaré lundi à Casablanca (Maroc) en conférence de presse d’avant-match, à 24h du derby ouest-africain qui les oppose aux Aiglonnets du Mali, avoir son « petit plan » pour battre son adversaire et filer en finale de la CAN des U17 qui se dispute dans le Royaume Chérifien, a constaté l’AIB sur place.

Les dés ont été jetés dans cette conférence de presse d’avant-match de cette première demi-finale de la CAN U17 qui oppose les deux pays voisins, le Burkina Faso et le Mali. C’est l’entraineur du Burkina Oscar Barro et son gardien de but Prince Ouédraogo qui se sont présentés en salle de conférence.

D’entrée, le coach Oscar Barro fait savoir que ce match est pour lui le plus important. « Nous prenons cette rencontre avec beaucoup d’intérêt pour accéder à la finale. C’est un match décisif pour nous ».

Avec un sans faute jusque-là, l’équipe du Burkina Faso se présentera devant celle du Mali dans la peau du favori et pour le technicien burkinabè « c’est un plus pour nous d’être dans la peau du favori d’autant plus que l’adversaire en venant, tiendra compte de ça. Il n’y a plus lieu à se cacher avec 4 victoires sur 4 ».

Coach Barro reste néanmoins prudent face à cette équipe malienne qui, pour lui, « a un palmarès au dessus de nous ». Selon lui, ces genres de matchs se jouent à deux niveaux: celui psychologique et tactique. « Psychologique parce que nous avons déjà joué cette équipe malienne au Mali. Elle est très forte avec des individualités. Tactique parce que nous l’avons également rencontrée. Nous savons quelles sont ses forces et nous savons quelles sont nos limites également et nous travaillons pour ne pas être surpris ».

Oscar Barro dit avoir son « petit plan derrière en fonction de ce que nous avons livré au Mali dans les matchs amicaux.On sent que c’est un groupe qui vit ensemble depuis fort longtemps avec une certaine cohésion.Nous aurons à faire à une équipe très technique mais qui a des insuffisances ».

En préparation avant cette CAN U17, le Burkina Faso avait joué deux matchs amicaux ponctués d’une victoire des cadets burkinabè et un match nul. Lors de la dernière CAN des U17 en Algérie en 2023, le Mali avait battu le Burkina en match de poule avant que le Burkina ne remporte le match de classement face aux Aiglonnets pour remporter la médaille de bronze.

Dans cette compétition où le Burkina Faso engrange de bons résultats et pour le coach le fait d’avaoir reçu le drapeau national avant le début de la compétition, a beaucoup impacté sur l’équipe. « A chaque fois que l’hymne a retenti devant nous, ça joue sur les enfants. Nous devons repartir au pays en élevant ce drapeau le plus haut possible et les jeunes le savent ». Le gardien de but Prince Ouédraogo a été, on ne peut plus clair: « on est là pour gagner ».

Le coach malien Adama Diallo a également fait savoir que les équipes se valent et partent à chance égale. « Il n’y a pas de favori à ce stade de la compétition ».

Agence d’information du Burkina

