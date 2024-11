Burkina-Culture-Festival-Plaisanterie

Festival Rakiiré : Un samo reclame son loyer à sa Majesté Naaba Baongho

Ouagadougou, 27 nov. 2024 (AIB)- Une délégation du comité d’organisation de la 1re édition du Festival international de la parenté et alliance à plaisanterie (FIPAP) a sollicité mercredi, les bénédictions de sa Majesté Naaba Baongho pour la réussite de l’événement qui se tiendra du 29 novembre au 1er décembre prochain au terrain Newton de Wayalghin. Pour l’occasion, un samo faisant partie dudit comité a réclamé son loyer.

S’estimant propriétaire de la ville de Ouagadougou, un samo faisant partie de la délégation du comité d’organisation de la 1re édition du Festival international de la parenté et alliance à plaisanterie (FIPAP) a réclamé mercredi, à sa Majesté Naaba Baongho son loyer et séance tenante, on lui a remis son argent.

« Nous sommes venus demander des bénédictions et des conseils à sa Majesté Naaba Baongho pour la réussite du Festival international de la parenté et alliance à plaisanterie (FIPAP) » qui est à sa première édition », a déclaré le coordonnateur de L’ Association Faso Rakiiré, Benoît Ilboudo.

M. Ilboudo et président du comité d’organisation du festival à sa sortie d’audience, a précisé que l’événement se déroulera du 29 novembre au 1er décembre 2024 au terrain Newton de Wayalghin de Ouagadougou sous le thème « Culture, sport, le Rakiiré pour vivre-ensemble harmonieux ».

Pour lui, diverses activités seront au programme du Festival Faso Rakiiré. Il s’agit, entre autres, une compétition de football regroupant les différentes communautés que sont les bissas, les bobos, les peuhls, les mossi, les samos, les gourmantchés, les Yadécés les dagari, les lobi, dune course féminine avec la participation de 2 femmes par communauté et dun Raki-Raaga.

« Les Zaossé et les Yana, ceux de Saponé et de Manga seront présents au FIPAP 2024 pour montrer leurs talents culturels », a-t-il ajouté.

Le président du comité d’organisation du FIPAP a par ailleurs soutenu qu’au total 14 communautés vont participer à ce premier rendez-vous culturel dont chacune exposera son savoir-faire au public.

Il a par ailleurs signalé qu’une collecte de fonds et de don de sang seront initiés par L’ Association Faso Rakiiré pour soutenir les personnes déplacées et les Forces combattantes engagées dans la reconquête du territoire national.

Benoît Ilboudo a aussi appelé toutes les communautés du Burkina Faso en général et celles de la ville de Ouagadougou à participer massivement à la 1re édition du FIPAP pour promouvoir le vivre- ensemble et la cohésion sociale.

Le Moogho Naaba Baongho, pour sa part, sest réjoui de la tenue du festival Faso Rakiiré qui favorise la promotion du vivre-ensemble dans le pays.

Il a en outre prodigué des conseils à la délégation du comité d’organisation du FIPAP tout en prônant l’entente entre les membres et être un bon exemple pour la future génération.

Pour cette 1re édition du FIPAP, le Niger est le pays invité d’honneur et le Ghana comme un pays modèle.

Créée en octobre 2022, le FIPAP se veut être une vitrine de valorisation de la culture burkinabè et de promotion du vivre- ensemble.

Agence d’information du Burkina

