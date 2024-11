Burkina-Comoé-PNVB-Salubrité

Comoé : Opération coup de balai volontaire, un engagement citoyen au service de la communauté, volontaire

Banfora, 27 nov. 2024 (AIB) – Au troisième jour de l’Opération coup de balai volontaire, ayant permis encore d’assainir des services de la ville de Banfora, des volontaires engagés dans l’activité apprécient l’initiative.« C’est vraiment une fierté de se retrouver en famille pour travailler pour la cause commune.

Banfora, c’est notre ville à tous. Par conséquent, la rendre propre, c’est profitable pour tout le monde. On doit faire en sorte que la ville soit comme notre propre cour », a indiqué, la volontaire au Programme national de volontariat (PNVB), Fatimata Yao. Elle s’est engagée comme volontaire, pour donner le bon exemple. De son avis, il s’agit d’un acte patriotique Aussi Mme Yao, s’est engagée à sensibiliser ses sœurs en vue de les mobiliser pour les actions futures.

Souleymane Soulama est étudiante en 3e année histoire et engagé comme volontaire.Selon lui, c’est une opération « qui nous permet de prendre en main la propriété de la commune », et, « c’est un devoir pour nous, fils de la région, de nous engager dans cette action citoyenne ».

Pour M. Soulama, la mobilisation des Forces de défense et de sécurité (FDS), des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et des Volontaires adjoints de sécurité (VADS) aux côtés des civils pour l’Opération coup de balai volontaire, est une action louable. « Cela a été également une occasion pour nous, de nous rapprocher d’eux, de tisser des liens forts.

Et ça montre également que la propriété est l’affaire de tous », s’est-il réjoui.La volontaire Karidjia Barry, a invité toute la population à adhérer à la nouvelle dynamique impulsée par les plus hautes autorités. « La propriété autour nous, nous profite d’abord. Car, elle permet d’éviter certaines maladies, notamment le paludisme et la dingue qui sont favorisées par l’insalubrité », a-t-elle fait savoir.

« Cette opération nous permet de jouer notre rôle dans la propriété du pays. Un pays sérieux, c’est aussi un pays propre », a noté l’étudiant volontaire, Batiéba Diabaté. De son avis, il ne faut pas attendre que des gens viennent de l’extérieur pour « nous apprendre comment rendre propre notre pays ». Il a invité tout le monde à mettre la main dans la patte pour que « notre pays soit propre ».

L’Opération Coup de Balai Volontaire est une initiative du Groupement d’intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) mise en œuvre en collaboration avec le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB).

L’opération coup de balai volontaire mobilise 700 volontaires et les populations locales. Elle s’est déroulée du 16 au 18 novembre à Gaoua dans la région du Sud-ouest, et se poursuit du 25 au 27 novembre à Banfora dans la région des Cascades et du 29 novembre au 1er décembre à Bobo-Dioulasso, dans la région des Hauts-Bassins. Il s’agit d’une phase pilote qui sera étendue à l’ensemble du pays en 2025.Agence d’information du Burkina

