Festival international des Cascades : le Ministre en charge du tourisme visite des sites et attraits touristiques de la Région des Cascades

A l’occasion de la première édition du FESTICAS-Festival International des Cascades le Ministre en charge des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGOO a visité cinq sites emblématiques de la Région au cours de la journée du vendredi 11 avril 2025.

Le circuit touristique a concerné les Pics de Sindou, les Cavernes de Douna, les Dômes de Fabedougou, le lac de Tingrela et les Cascades de Karfiguéla.

A l’endroit des festivaliers qui étaient également de la partie à cette excursion touristique, le Ministre Pingdwendé a livré un message de mobilisation autour de nos sites et attraits touristiques. Pour lui, à l’issue de cette randonnée, « chacun doit s’engager à être un ambassadeur culturel et touristique », car notre pays regorge beaucoup de merveilles à découvrir et à explorer. « C’est à nous de les valoriser en premier et en être des ambassadeurs ».

Le Chef du Département de la Culture n’a pas manqué de rendre un hommage vibrant aux forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, qui, grâce à leur détermination et leur patriotisme ont reconquis plusieurs sites d’attraction.

Gratitude également manifestée à l’endroit des guides touristiques dont le concours dans la valorisation du patrimoine culturel et touristique national est très appréciable.

Les activités du FESTICAS qui ont débuté le 10 avril se poursuivent jusqu’au 13 avril 2025 sous le thème « Burkina Faso, la destination à ne pas manquer ».

DCRP/MCCAT