Solidarité : L’Union des Commerçants et Assimilés de Tenkodogo aux côtés des familles des VDP

Tenkodogo, 24 novembre 2024(AIB)-L’Union des Commerçants et Assimilés de Tenkodogo (UCAT) a offert des vivres d’une valeur d’un million huit cent mille francs CFA (1 800 000 FCFA) ainsi qu’une enveloppe de 100 000 FCFA en espèces aux familles des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) engagés au front.

La remise du don s’est déroulée dans la cour royale, en présence du président de la délégation spéciale, du chargé de mission de la présidence du Faso pour la région du Centre-Est, du représentant des VDP et des membres du bureau exécutif de l’UCAT.

El Hadj Sana Kabirou, président de l’Union des Commerçants et Assimilés, a exhorté ses pairs à maintenir cette dynamique malgré les difficultés rencontrées dans le secteur du commerce.

Il a également souligné que la collecte des vivres se poursuivra pour répondre aux besoins des familles des VDP au front ainsi qu’à ceux des orphelins.

Le président de la délégation spéciale, Sami Bérenger Poda, qui a réceptionné les vivres, a exprimé sa gratitude envers les commerçants pour leur réponse à cet appel urgent en faveur des familles en difficulté.

Il s’est réjoui que les commerçants aient compris l’importance de soutenir les forces combattantes.

« L’UCAT a toujours répondu présente pour accompagner les autorités locales », a-t-il affirmé.

Le représentant des VDP a, quant à lui, exprimé la reconnaissance des autorités militaires pour ce geste solidaire.

Adaman Kamboné, chargé de mission de la présidence du Faso, a également salué l’engagement des commerçants et invité l’ensemble des citoyens à suivre cet exemple afin d’apporter leur soutien aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ainsi qu’aux VDP dans leurs efforts pour rétablir la sécurité, la paix et la quiétude dans la région.

Agence d’information du Burkina

SM/ata