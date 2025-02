FESPACO : Le stand des soutiens de « IB » et de l’AES attire de nombreux visiteurs

Ouagadougou, 23 fév. 2025 (AIB) – La veille citoyenne est présente au siège du FESPACO. Dans son stand, elle expose des photos et des réalisations du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ainsi que celles des autres leaders de l’AES.

Sur un ballon géant, on voit le président Traoré, et sur un autre, les trois leaders de l’AES. Plus loin, des effigies du président du Faso, à l’allure réaliste, attirent le regard.

Les visiteurs se bousculent pour prendre des photos.

Par la suite, ils sont invités à faire un don symbolique pour l’effort de paix.

Selon Adama Tapsoba, l’un des animateurs du stand, le FESPACO constitue une opportunité pour afficher, aux yeux du monde, leur soutien total au président Ibrahim Traoré.

Agence d’information du Burkina